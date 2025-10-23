Cum s-a desfășurat Ziua Juristului la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca? / VIDEO

În cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca a fost celebrată Ziua Juristului, un eveniment dedicat celor care își desfășoară studiile în domeniul jurisprudenței. Cu acest prilej, elevii au avut onoarea de a îmbrăca roba și de a rosti jurământul solemn.

Activitatea a fost organizată de doamna Rusu Valentina, profesoară de științe juridice, și doamna Diana Tanas, șefa Secției Educație.

