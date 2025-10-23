Accesul la informațiile de interes public – cheia unei administrații eficiente și apropiate de cetățeni / VIDEO

Accesul liber la informațiile de interes public nu este doar un principiu democratic, ci un drept garantat prin lege. Prin deschidere și comunicare constantă, instituțiile publice pot construi încrederea cetățenilor și pot asigura o guvernare eficientă și responsabilă.

Legea privind accesul la informațiile de interes public oferă fiecărui cetățean posibilitatea de a solicita și primi date despre activitatea instituțiilor statului. Acest mecanism este esențial pentru o administrație transparentă, care acționează în interesul comunității și răspunde nevoilor reale ale oamenilor.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.
Reporter MoJo: Alexandra Țîmbaliuc


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

