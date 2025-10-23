Sub semnul Maicii Domnului – Claca ca la Chetrosu „În ajun de Pocroave”

Când toamna începe să-și scuture frunzele aurii, iar vântul se strecoară ușor printre livezi, vine ziua de Pocroave – zi sfântă și plină de taină, închinată Maicii Domnului. În această zi, Biserica prăznuiește Acoperământul Preacuratei, care, potrivit tradiției, și-a întins vălul peste credincioși, ca semn de iubire și ocrotire.

Prev 1 of 21 Next

La sat, oamenii spun că atunci „Maica Domnului acoperă pământul cu omăt”, vestind începutul iernii. Femeile nu lucrează, ci se roagă, căci e zi mare și sfântă. Se pregătește pâine albă și plăcinte cu brânză, care se dau de pomană pentru sănătate și pace în casă.

Dar mai ales, fetele tinere țin Pocroavele cu post și rugăciune. Se spune că, dacă se roagă din inimă curată, Maica Domnului le acoperă capul cu vălul ei de lumină și le dă noroc în dragoste. În unele locuri, fetele își tund vârfurile părului, ca să crească frumos și des, spunând cu evlavie: „Sfântă Pocroavă, acoperă-mă cu vălul tău, să fiu frumoasă și iubită de al meu drag!”

Bătrânii privesc cerul și citesc din el semnele vremii: dacă plouă, iarna va fi lungă; dacă e senin, va fi iarnă blândă. Gospodarii curăță sobele și hornurile, ca să nu-i prindă frigul nepregătiți.

Și drochienii păstrează cu sfințenie această frumoasă sărbătoare, promovând obiceiurile de Pocroave și în rândul tinerei generații.

În acest context, pe 17 octombrie curent, Muzeul raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Drochia a găzduit un eveniment de zile mari – Claca ca la Chetrosu „În Ajun de Pocroave”.

Evenimentul cultural a adunat multă lume frumoasă din patru localități: orașul Drocha, satele Chetrosu, Sofia și Țarigrad, prezentând cele mai frumoase obiceiuri si tradiții de Pocroave.

Programul a fost unul inedit, susținut de un recital select cu Ansamblul Folcloric „Frunze de dor”, conducător artistic Dina Andoni, care au fost și clăcași. Talentații artiști au cântat, au confecționat, au împletit și au vernisat o expoziție gastronomică cu genericul „Bucate tradiționale ca la Țarigrad”.

Neîntrecuta meșteriță, Nina Schițco din satul Sofia a vernisat o inedită expoziție de lucrări manuale, confecționate din fibre naturale, dânsa fiind și în rolul principal al mămunei Nina, mânuind cu multă iscusință cociorva și lopata de dat în cuptor oala cu sarmale, dar și tava cu coptură. Jocul actoricesc de excepție a impresionat publicul prezent la sărbătoare, fiind o gazdă ospitalieră, care și-a servit clăcașii, îndemnându-i să cânte și să joace. Fiind o meșteriță dedicată, cu mult har, i-a inițiat pe clăcași în arta lucrului manual, și anume tehnica de împletire din fibre naturale, confecționând împreună un brâu din papură în cadrul unui master-class „Tehnici de împletire din fibre naturale”, ghidându-i cu multă răbdare, pas după pas, până au obținut produsul final.

O impresionantă expoziție cu genericul „Autumnala drochiană”, a fost vernisată în Sala de Conferințe a Muzeului Drochia și de Centrul de Creație a Copiilor, reprezentat de directoarea Tamara Cucuietu; de Consiliul tinerilor din satul Țarigrad, iar Muzeul raional Drochia a vernisat Expoziția „Claca din ajunul Pocroavelor în Casa Mare”, fiind reprezentat de colaboratorii Muzeului, directoare Alexandra Postovan și muzeografă Svetlana Pintea.

Astfel, Pocroavele nu sunt doar o sărbătoare, ci o punte între vară și iarnă, între speranță și credință. Este ziua în care Maica Domnului coboară în taină peste lume și ne acoperă cu dragostea ei, așa cum acoperă cerul pământul cu prima zăpadă.

Tudorița GROSU, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia