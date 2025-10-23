Donald Trump anunță că a anulat summitul de la Budapesta cu Vladimir Putin

President Trump speaks before signing an executive order surrounded by small business leaders in the Oval Office earlier this week.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că a anulat summitul cu omologul său rus Vladimir Putin din cauza lipsei unor progrese diplomatice şi sentimentului că nu este momentul oportun al unei astfel de întâlniri, transmite news.ro, preluat de moldpres.md

”Noi am anulat întâlnirea cu preşedintele Putin”, a anunţat el în faţa jurnaliştilor, la Casa Albă. ”Aceasta nu mi se părea un lucru bun”, a adăugat el.

”Nu mi se părea potrivit să am o întâlnire cu Vladimir Putin şi atunci am anulat-o”, a subliniat Donald Trump, justificând suspendarea întâlniri prevăzute cu omologul său rus.

Şeful statului american a adăugat că a ”simţit că a venit timpul să impună sancţiuni uriaşe Rusiei”, referindu-se la sancţiunile anunţate de Departamentul Trezoreriei vizând cei doi giganţi petrolieri ruşi exprimându-şi speraţa ca ”ele să nu rămână în vigoare prea mult timp”.

Preşedintele american a deplâns faptul că aceste conversaţii cu omologul său rus Vladimir Putin în vederea încheierii conflictului din Ucraina nu dau niciun rezultat.

”De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversaţii bune, dar apoi ele nu conduc nicăieri”, le-a spus Donald Trump jurnliştilor într-o întâlnire cu secretarul general al NATO Mark Rutte, în Biroul Oval.

Vladimir Putin şi Donad Trump au convenit, într-un apel telefonic, să se întâlnească în curând la Budapesta, în Ungaria.

Însă preşedintele american a dat asigurări marţi că nu vrea discuţii ”pentru nimic” sau ”pierdere de tmp”, sugerând că nu se mai întrunesc condiţiile în vederea unei întâlniri.


OdN fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

