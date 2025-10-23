 Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 58,32 milioane lei pentru plata mai multor îndemnizații

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 58,32 milioane lei.

Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea nașterii copilului la Agenția Servicii Publice, să deschidă un card social la orice bancă comercială din Republica Moldova, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii.

Pentru a fi la curent cu cele mai actuale informații sugerăm să ne urmăriți pagina oficială www.cnas.gov.md și conturile pe Telegram, Facebook și Instagram. De asemenea, puteţi contacta Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022-257-777, alegând opțiunea necesară.