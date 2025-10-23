Veste antiglonț pentru Moldova. Drumul chinez

Vestele antiglonț, un produs din clasa celor strategice, ajung în instituțiile de forță sau alte structuri specializate ale statului fără o testate preventivă în Republica Moldova. În baza unei declarații pe propria răspundere și unui certificat de garanție a calității de la firma producătoare, intermediari numărați pe degete câștigă contracte de milioane de lei, pentru simpla mutare a echipamentului de pe piața chineză în țara noastră. Statul plătește și un preț de patru-cinci ori mai mare pentru acest drum chinez și pentru marfa procurată „pe cuvânt de onoare”. Între timp, unii dintre oamenii legii au declarat pentru portalul Anticoruptie.md că echipamentul pe care l-au primit este „incomod, strâmt și necalitativ”, iar unii chiar susțin că acesta „nu-i apără nici de cuțit, nici de gloanțe”. De altă parte, autoritățile contractante susțin că acționează în câmpul legal existent, așa cum în Republica Moldova nu există un organism acreditat să testeze mijloacele speciale de protecție balistică.

În primă linie, cu veste strâmte

Sâmbătă, 16 august, adiacentul Gării Feroviare. Câteva zeci de persoane s-au alăturat protestelor neautorizate anunțate de Ilan Șor, refugiat la Moscova și condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare. Tentativele acestora de a-și instala corturile pe peronul gării, dar și încercările de a ocupa părculețul din apropiere, au fost zădărnicite de poliție și trupele de carabinieri.

Deși misiunea părea una complicată în ajunul protestelor, oamenii legii au lucrat ca un ceas elvețian, în câteva ore fiind degajată zona. Poliția recunoaște că a fost vorba despre „un flux mic de persoane dezorientate”, dar totuși cu „încercări de blocare a benzilor de circulație, simularea unor accidente rutiere și atacuri cu pietre”. În comparație cu protestele anterioare, din lista obiectelor interzise au lipsit armele sau obiectele explozive, așa cum s-a raportat la protestele din 2023-2024 ale partidului declarat neconstituțional Șor.

Am urmărit intervenția forțelor de ordine și din aspectul asigurării securității polițiștilor și carabinierilor, care sunt expuși unor riscuri evidente în cadrul unor astfel de acțiuni. În marea majoritate, polițiștii din prima linie erau echipați ireproșabil. Cu mici excepții, în care nu purtau vestă antiglonț. Am remarcat și cazuri în care echipamentul era evident strâmt pentru unii carabinieri.

Ultimul aspect ne-a amintit despre plângerile unui carabinier, care au ajuns în redacția Anticoruptie.md. Sub acoperirea anonimatului, acesta a declarat că vestele antiglonț, procurate în anul 2022 de către Inspectoratul General de Carabinieri (IGC), s-au dovedit a fi „mai puțin utile angajaților”. Acestea ar sta aproape neatinse în vestiare, deoarece nu corespund în unele cazuri măsurilor angajaților. Mai mult, angajatul IGC a mai spus că vesta antiglonț pe care a primit-o „este de o calitate inferioară, nu apără de loviturile de cuțit și nici de gloanțe”.

„Mici, incomode, purtate doar la ocazii și nu apară de gloanțe…”

După acțiunea de protest, am discutat cu mai mulți carabinieri, pe care i-am surprins în stradă, în timpul misiunilor de patrulare. Anticoruptie.md dispune de imagini cu aceștia, dar nu le va divulga identitatea, pentru a-i proteja de eventuale neplăceri la serviciu.

Primii cu care am discutat au fost doi carabinieri care patrulau pe strada Alexei Mateevici, în apropiere de Centrul Rus de cultură. Unul dintre ei purta vestă antiglonț, celălalt – nu. L-am întrebat de ce nu este echipat într-o zi în care provocările sunt destul de serioase. Acesta a spus că echipamentul pe care l-a primit este mic și nu se simte „comod în el”, așa că preferă să nu-l poarte. Colegul său, de o complecție astenică, a menționat că, deși o poartă, vesta este „incomodă, iar calitatea lasă de dorit”. Cei doi au mai declarat că echipamentul „nu apără de gloanțe, iar pe uniforma de iarnă e greu să-l fixezi”.

Unii mai vorbăreți, alții mai puțin dispuși să discute, carabinierii pe care i-am întâlnit au dat de înțeles că nu ar strica o mai mare atenție la achiziționarea echipamentului, inclusiv vestele antiglonț. Unii dintre ei purtau veste mai vechi despre care spun că, deși „sunt puțin descusute, totuși apără mai bine”.

Pe cine „apără” vestele antiglonț

În Republica Moldova, pentru a importa veste antiglonț, agenții economici trebuie să obțină o autorizație de la Comisia națională de control a comerțului cu mărfuri strategice a Guvernului. Anume această comisie ia deciziie, iar Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează „biletul verde”.

În perioada ianuarie 2021- august 2025, ASP a înregistrat cereri privind eliberarea autorizaţiilor de import de veste antiglonţ de la următorii agenţii economici: S.R.L. „DAAC-AUTO”, S.R.L. „I.C.B.C. International Consultants and Business Company”, S.R.L. „GEOTER-COM” şi S.A. „CARTUŞ”. Totuși, la solicitarea portalului Anticoruptie.md, autoritatea nu a oferit un răspuns clar câți dintre aceștia au obținut autorizațiile, menționând că este vorba despre „informaţii cu accesibilitatea limitată, fapt care trebuie respectat de către membrii Comisiei şi persoanele desemnate”. Am vrut să aflăm câte cazuri de încălcare a prevederilor legale au fost admise de agenții economici în ultimii doi ani, la introducerea în Republica Moldova a vestelor antiglonț, dar și ce prevede legislația la capitolul testarea în Republica Moldova a acestor echipamente. ASP susține că nu deține informații privind aceste două aspecte.

Monitorizarea achizițiilor publice însă, ne-a dat răspunsurile… sensibile. Astfel, cel puțin trei dintre cei patru solicitanți au devenit jucătorii autorizați în domeniul importului de veste antiglonț. Este vorba despre Geoter-Com, Cartuș și I.C.B.C. International Consultants and Business Company. Ultima este o companie din România care, deși are filială și la Chișinău, participă la licitații din numele firmei-mamă. Tot I.C.B.C. International Consultants and Business Company a furnizat Inspectoratului General de Carabinieri lotul de veste antiglonț, în 2022.

În lista participanților la licitații publice pentru frunizarea vestelor antiglonț, am identificat și firma din Orhei „Valmatex Company” SR, care nu se regăsește în lista ASP. Pe parcursul ultimilor patru ani, aceasta a livrat Inspectoratul General al Politiei, Inspectoratului Poliției de Frontieră și Regimentului de Stat Major echipamente în sumă totală de aproape 1 milion 800 de mii de lei.

Drumul chinez al vestelor pentru carabinieri

Procedura de achiziție a unui lot mai extins de echipament de protecție, inclusiv veste antiglonț, a fost anunțată de Inspectoratul General de Carabinieri în luna februarie 2022. Opt poziții au fost câștigate de I.C.B.C. International Consultants and Business Company. Compania a furnizat IGC dispozitive electroșoc, în sumă de peste 28 mii lei, cătușe, de aproape 40 de mii de lei, măști antigaz – de 413 mii lei, căști antivandal, de peste 120 mii lei, seturi de protecție mâini/picioare, de aproximativ 384 mii lei, căști antiglonț, în sumă totală de peste 433 mii lei, veste antiglonț clasa NIJ-III A, în set cu plite balistice NIJ-IV – 50 la număr, dar și 295 fără – de peste 2 milioane de lei. Astfel, la o singură procedură, compania și-a adjudecat contracte în sumă totală de aproape 3 milioane 500 de mii de lei.

La ambele loturi de achiziționare a vestelor antiglonț, International Consultants and Business Company a fost singurul participant. Vestele cu plită balistică au costat statul 8250 lei, iar cele fără – 5369 lei pentru o unitate.

Pe site-ul www.made-in-china.com, modelele cu plită balistică și fibre aramidice pornesc de la 109 dolari și se opresc sub 140 de dolari. Cele fără plăci sunt comercializate cu prețuri care încep de la 65 dolari. Un calcul superficial arată că pentru „drumul chinez” asigurat de intermediari statul plătește pentru vestele antiglonț un preț de patru-cinci orii mai mare.

Certificat de conformitate, semnat de ofertant

Condițiile din Caietul de sarcini presupuneau că, pentru furnizarea vestelor antiglonț, producătorul trebuie să aibă implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001. Furnizorului i s-a înaintat o condiție de bază – să prezinte, odată cu propunerea tehnică, o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul ofertat îndeplinește în totalmente cerințele.

Firma a prezentat certificatul, doar că pe document regăsim semnătura lui Mitroi. Certificatul ISO 9001 a fost prezentat în limba engleză.

Deși se declară producător de veste, I.C.B.C. a livrat în Republica Moldova veste din China. Conform descrierii oferită de XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIAN JIN) CO., LTD, la producerea vestelor s-au utilizat fibrele aramidice Kevlar, capabile sa asigure un nivel de protectie tip IIIA. Vestele au fost întărite atât frontal, cât și posterior, cu o retea de șapte benzi traversale cu o latime de 25 mm, cusute la 25 mm una față de alta pentru a atașa buzunare și alte accesorii.

Certificat de testare, cu semnături indescifrabile

Compana a prezentat și o copie tradusă și legalizată a unui certificat de testare a vestelor. Totuși, documentul cuprinde semnături indescifrabile, fapt constatat în procesul de autentificare. Nu a fost prezentată și o copie de pe documentul original.

Conform informației, vesta balistică de protectie completá fumizată de XINXING JIHUA INTERNATIONAL TRADING (TIAN JIN) CO., LTD a fost testată conform NIJ 0101.06 IIIA. Respectiv, în condiţii normale de temperatură şi umiditate, nu apare nicio perforatie după șase împușcături cu.44 Magnum SJHP. Rezultatele testului au mai arătat că „rezistenţa balistică a mostrei satisface cerintele NIJ 0101.06 Nivel IIIA”.

„Plângeri nu sunt…”

Autoritățile sunt puse în situația să accepte certificate de testare comandate de producători și prezentate de participanții la procedurile de achiziții, așa cum testarea vestelor antiglonț în Republica Moldova nu poate fi realizată. Asta, pentru că „în registrul Organismelor de Evaluare a Conformității acreditare de MOLDAC nu se regăsește niciun Organism de Certificare produse, care ar avea în domeniul de acreditare mijloace speciale de protecție balistică”.

Într-un răspuns pentru portalul Anticoruptie.md, Inspectoratul General al Carabinierilor menționează că, în cadrul procedurilor de achiziție a echipamentelor speciale, aplică reglementările în vigoare.

„Calitatea vestelor antiglonț recepționate a fost confirmată prin rapoarte de încercări și certificate emise de laboratoare de încercări acreditate la cerințele standardului internațional ISO IEC 17025 de către Centrul Național de Acreditare din China (CNAS). Totodată vă informăm că, CNAS este semnatar al acordului de Recunoaștere Mutuală cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor ILACMRA pentru schema de acreditare ISO IEC 17025. Ținem să menționăm că, MOLDAC de asemenea este semnatar al acordului ILAC-MRA, iar țările semnatare ale acestui Acord pot recunoaște reciproc acreditările acordate și rapoartele, certificatele emise de către entitățile acreditate de către acestea”, declară IGC.

Oficialii IGC mai spun că lotul de veste antiglonț achiziționat în anul 2022 a fost repartizat subdiviziunilor IGC conform necesităților și normelor de dotare. Totodată, instituția dă asigurări că, „până în prezent, în adresa Comandamentului general al IGC nu au parvenit careva plângeri din partea efectivului privind calitatea echipamentului distribuit”.

I.C.B.C., tranzacție cu iz… penal

I.C.B.C. este o firmă de consultanță, fondată de Mihail Vornicov, cu un background de funcționar în eșalonul de vârf al puterii de la București, și de Guo Jinnan, președinta Asociației Femeilor de Afaceri Chineze din România. Anume ei sunt figurile cu care se asociază compania și care apar pe site-ul oficial la rubrica Echipa.

În Republica Moldova însă, beneficiar efectiv este declarat Narcis Adrian Mitroi, care deține 40 la sută din acțiunile filialei de la Chișinău, înființată cu nici o lună înainte de anunțul prvind achiziția de veste antiglonț. Tot acesta a

Sursa: openmoney.md

semnat actele și a însoțit în Republica Moldova o parte din marfă.

Defacto.ro a dezvăluit cum ar fi fost eludată atât legislația din România, cât și cea din Republica Moldova, pentru a putea furniza echipamentele.

„ (…) Vestele și căștile le-am cărat cu Touareg-ul meu și o dubă închiriată. Pentru că vestele și căștile erau în cutii, la vamă s-au uitat pe hârtii, pe documente, nu au verificat. Am avut veste antiglonț care erau trecute ca veste de protecție, căști antiglonț care erau trecute drept căști de protecție, și măști de gaze care erau trecute ca măști de protecție. Moldovenii le-au găsit. Ei au fost de acord să plec cu 50 de veste antiglonț, dar au oprit restul vestelor, căștile antiglonț și măștile de gaze. Măștile de gaze la moldoveni se pot introduce doar cu documente special”, a spus Mitroi reporterului.

La Chișinău a fost inițiată și o anchetă, în care era cercetat Mitroi pentru „confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false”, dar dosarul nu a ajuns în instanță.

Achiziția de la carabinieri a stricat și prietenia între Mitroi și Vornicov. Ultimul a depus chiar o plângere penală împotriva asociatului său, pe care îl acuză că „a ținut în mod fictiv, fără a anunța acționarii societății, o ședință AGA în Municipiul Chișinău prin care a atestat în mod fals prezența fizică a reprezentantului acționarului majoritar semnând și aplicând, în fals, ștampila în numele acestuia”, conform sursei citate.

Câinii latră, caravana trece

Cu toate problemele pe parcursul onorării contractului încheiat cu IGC, I.C.B.C. a continuat să participe la procedurile de achiziții, dar fără implicarea lui Mitroi. Incidentul nu a atras vreo sancțiune pentru compania românească sau filiala sa de la Chișinău. Acestea nu au fost incluse nici în Lista de interdicție a agenților economici, emisă de Agenția Achiziții Publice.

La procedura de achiziție a 73 de veste antiglonț, desfășurată de Poșta Moldovei, dosarul a fost depus și semnat de Vornicov. În competiția pentru contractul de câteva sute de mii de lei s-au înscris și trei firme din Republica Moldova – Valmatex-Company, Cartuș SA și Geoter-Com.

Contractul a fost atribuit I.C.B.C., așa cum a propus cel mai mic preț.

Din documentele de procedură lipsește Anexa 22, în care trebuie să fie indicat producătorul, dar și specificațiile tehnice. În lista principalelor livrări, I.C.B.C. nu pomenește despre contractul cu carabinierii, ci doar despre cele încheiate cu Jandarmeria Română.

Vestele antiglonț, învăluite în mister

Am solicitat Serviciului Vamal lista agenților economici, cu volumul importului de veste antiglonț în perioada 2021-2025. Totodată, am întrebat care a fost țara de origine a loturilor. Într-un răspuns pentru portalul Anticoruptie.md, se menționează că detaliile pe care am vrut să le aflăm sunt „considerate informații oficiale cu accesibilitate limitată” și pot fi „utilizate exclusiv în scopuri vamale și nu pot fi divulgate unor terți, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege”. Totuși, autoritatea a specificat că vestele antiglonț, care ajung în Republica Moldova, sunt exportate din China, Uniunea Europeană, Marea Britanie și SUA.

„Serviciul Vamal nu are dreptul legal de a furniza informații detaliate despre agenți economici în mod individual. Totodată, pentru informarea publicului, vă comunicăm că țările de origine a loturilor de marfă ”veste antiglonț” importate în perioada anilor 2021-2025 sunt China, Uniunea Europeană, Marea Britanie și SUA”, se arată în răspuns.

Fără a avea o confirmare oficială, dar bazându-ne pe documentele analizate, putem afirma că vestele antiglonț din Uniunea Europeană, Marea Britanie și SUA provin, cel mai degrabă, din ajutoarele umanitare oferite de partenerii Republicii Moldova. Cele mai multe în ultima perioadă au ajuns la Ministerul Apărării și cel de Interne.

Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md