Alexandra Boțul, fetița de 9 ani din Soroca, a cucerit locul III la concursul „Povești despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”

În cadrul concursului „Povești despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”, organizat de EcoVisio cu sprijinul Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), copiii din întreaga țară au fost invitați să scrie povești despre o lume mai bună.

Printre tinerii autori s-a numărat și Alexandra Boțul, o fetiță de doar 9 ani, elevă a unei școli din orașul Soroca, care a obținut locul III cu povestea intitulată „Istoria fetiței Sasha și a pisicii negre” – o istorioară plină de imaginație, sensibilitate și învățăminte despre grijă, prietenie și protejarea planetei.

În poveste, Sasha și pisica ei neagră își unesc forțele pentru a proteja mediul – sortează deșeurile, plantează copaci, economisesc apă și energie, și aleg produse locale. Prin gesturile lor mici, cei doi eroi demonstrează că dragostea pentru natură începe din fapte simple, dar pline de sens.

Mama Alexandrei spune că asemenea concursuri au o mare valoare educativă: „Astfel de competiții îi ajută pe copii să-și dezvolte imaginația, creativitatea și încrederea în sine. Într-o perioadă în care mulți copii petrec prea mult timp în fața telefoanelor, aceste inițiative îi motivează să se exprime, să devină mai perseverenți și mai harnici.”

Succesul Alexandrei nu este doar o dovadă a talentului ei, ci și a faptului că educația ecologică poate fi transmisă prin artă și emoție. Prin cuvintele sale simple, dar profunde, fetița din Soroca reușește să transmită un mesaj important: Schimbarea începe cu fiecare dintre noi.