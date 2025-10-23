Trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină – trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, deconspirați de oamenii legii și reținuți în flagrant

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri, informează hprocuratura.md.

Potrivit probelor acumulate, primul învinuit, proprietarul unui local din capitală, acționând împreună şi de comun acord cu complicele său de 24 de ani, dar şi cu alți făptuitori în curs de identificare, au obținut din surse nestabilite, o cantitate de cocaină în proporții deosebit de mari, pe care au păstrat-o și repartizat-o în doze, iar ulterior o transportau şi comercializau către alte persoane, preponderent locuitori ai capitalei.

La 04 aprilie 2025, aceștia au vândut droguri celui de al treilea învinuit de 35 de ani, fiind deconspirați de oamenii legii și reținuți în flagrant.

Ulterior, la 05 aprilie 2025, au fost efectuate percheziții, una din care la domiciliul primului făptuitor, de unde a fost ridicat un cântar electronic, pachețele cu cocaină în cantitate totală de peste 270 grame, ce potrivit legii constituie proporții deosebit de mari.

Învinuiților de 45 și 24 de ani li se incriminează fapta de circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare în proporții deosebit de mari, (art.2171 alin. (4) lit.d) din Codul penal) iar bărbatului de 35 de ani i se incriminează fapta de păstrare a drogurilor în proporții mari fără scop de înstrăinare (art.217 alin. (2) din Codul penal).

Pentru infracțiunea prevăzută la art.217 alin. (2) din Codul penal, legea prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de până la 35 000 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 150 de ore, sau cu închisoare de pian la 1 an, iar pentru fapta prevăzută la art.2171 alin. (4) lit.d) din Codul penal, legea prevede închisoare de până la 15 de ani cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Ținem să atenționăm că învinuiții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare.