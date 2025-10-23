Lecțiile dulci ale unei afaceri cu miere — Apis Lux, la „La taclale cu vânzare”.

Știi ce au în comun o linguriță de miere și o afacere reușită? Ambele au nevoie de răbdare, muncă și curaj.

În noul episod al podcastului „La taclale cu vânzare”, descoperim povestea Apis Lux — o afacere născută din pasiune și crescută cu grijă, direct din stup până pe masa clientului.Într-o discuție sinceră și plină de inspirație, aflăm cum familia Apis Lux a transformat dragostea pentru albine într-o afacere locală cu gust, valoare și încredere.Ascultă episodul integral din podcastul „La taclale cu vânzare”, seria care aduce mai aproape poveștile celor care aleg să creeze, să vândă și să se promoveze aici, acasă.

 


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

