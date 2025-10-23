Soroceancă prin afaceri, Ludmila Catlabuga încă nu a decis dacă rămâne la minister sau merge în parlament

În cadrul unei conferințe de presă privind bilanțul realizărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ultimii patru ani, ministra Ludmila Catlabuga a recunoscut că nu știe încă dacă va rămâne la minister sau va merge în legislativ.

Ministra Catlabuga a recunoscut că a avut o întâlnire cu Alexandru Munteanu, desemnat pentru consultări în vederea formării noului Guvern: „Tot ce am discutat cu domnul Munteanu a fost despre agricultură. Dumnealui încearcă să se familiarizeze cu fiecare domeniu, să vadă cum stau lucrurile”.