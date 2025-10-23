Amalgamare cu scandal în nordul Republicii Moldova. Primăria Drochia propune extinderea orașului cu cinci sate învecinate

Amalgamare cu scandal în nordul țării. Primăria Drochia a propus extinderea orașului din contul a cinci localități învecinate: Miciurin, Țarigrad, Chetrosu, Baroncea și Șuri. Doar că primarii din aceste localități se opun. Ei susțin că satele nu au probleme bugetare și nici probleme cu dezvoltarea proiectelor locale, transmite moldova1.md

Primara de Drochia susține că procesul de amalgamare va aduce beneficii anume celor cinci localități din preajma orașului. Până în 2027, satele și comunele care acceptă acest proces beneficiază de în mod garantat de resurse financiare substanțiale pentru investiții capitale de la Fondul național de amalgamare voluntară a localităților.

„Primăria orașului Drochia nu are probleme. De ce a venit cu initiațiva? Pentru că orașul Drochia are o problemă de teritoriul cu satul Țarigrad. La ieșire, spre satul Țarigrad, sunt un șir de case care se află de jure în satul Țarigrad, impozitul se achită în Primăria Țarigrad, dar toate serviciile, apă, canalizare, iluminat stradal, deservirea drumurilor revin Primăriei Drochia”, a menționat primara din orașul Drochia, Nina Cereteu.

„Nici nu s-a discutat cu noi această propunere, cu atât mai mult că încă nu este bine stabilită formula după cum vor fi amalgamate localitățile. Noi, ca localitate, avem un buget destul de bun”, a spus primarul satului Țarigrad, Sergiu Rusu.

„Cu primarii nu s-a discutat, pentru noi a fost un șoc pentru că, ce ține de satul Chetrosu, este un sat mare în care s-au implicat multe proiecte europene. Conform legii de amalgamare, se amalgamează satele mici care nu fac față la cheltuielilor pe care le au”, a declarat primara satului Chetrosu, Aliona Eșanu.

„Să se inițieze o procedură fără a duce în discuție în prealabil cu primarii cărora li se propune să se amalgameze nu este corect”, a afirmat primarul localității Șuri, Petru Turculeț.

Potrivit legii, amalgamarea voluntară este valabilă până la sfârșitul anului 2026. Ulterior, procesul va deveni obligatoriu.

„Dacă legea va fi adoptată în Parlament, populația ar fi de acord sa fie în Primăria orașului Drochia, dar sunt categoric împotriva amalgamării voluntare”, susține primarul din Miciurin, Anatolie Nicu.

Procesul de amalgamare întâmpină opoziție puternică și din partea localnicilor:

„Nu suntem de acord cu amalgamarea, pentru că avem un sat destul de mare și avem localități în apropiere care ar vrea să se amalgameze cu satul Țarigrad”.

„Să ne ducem patru mii de locuitori după un act la Drochia nu este bine”.

Procesul de amalgamare voluntară a fost inițiat la finele anului 2024, având drept scop formarea unei unități administrativ-teritoriale consolidate. Până acum, 34 de primării au lansat procedura de amalgamare voluntară, ceea ce reprezintă aproape patru procente din totalul celor 898 existente în Republica Moldova.