Noi detalii despre indemnizații, cardul social și pensia anticipată / GALERIE FOTO

Casa Națională de Asigurări Sociale Soroca a desfășurat o campanie de informare destinată cetățenilor, menită să explice clar tipurile de prestații sociale, condițiile de acordare și noile modificări legislative privind plata indemnizațiilor și pensiilor. Directoarea instituției a explicat că printre noutățile importante se numără indemnizația paternală, o formă de sprijin oferită taților în primul an de la nașterea copilului.

„Tăticul are dreptul să-și ia 15 zile libere pentru a fi alături de familie și copil. Aceste zile pot fi solicitate fracționat – de exemplu, 5 zile la externarea din maternitate, 5 zile la botez și 5 zile la cumetrie. Cererea se depune la serviciu, iar informația ajunge în baza noastră de date, în urma căreia se acordă indemnizația paternală”, a precizat Ludmila Dolghi, șefa CNAS Soroca.

Un alt subiect important a vizat modalitatea de ridicare a prestațiilor sociale. Beneficiarii pot solicita un card bancar social, emis gratuit de băncile comerciale partenere, prin care pot primi banii oriunde s-ar afla.

„Cardul social este gratuit și destinat exclusiv pentru primirea prestațiilor sociale. Cei care dețin deja un card obișnuit pot solicita asocierea prestațiilor și pe acel card, prin intermediul platformei mCabinet, autentificându-se cu semnătura electronică sau buletinul de identitate electronic”, a explicat reprezentanta instituției.

Pentru cei care aleg să ridice banii prin intermediul Poștei Moldovei, s-a introdus o modificare importantă – începând cu 1 septembrie, plățile neridicate timp de trei luni sunt suspendate (anterior, termenul era de 12 luni). Pentru reluarea plăților, beneficiarul trebuie să se adreseze la ghișeul CTAS cu buletinul de identitate și să depună o cerere.

De asemenea, prestațiile pot fi ridicate prin procură, însă aceasta trebuie să aibă o valabilitate de cel mult 12 luni, chiar dacă în actul notarial este indicat un termen mai lung.

Directoarea a explicat și condițiile pentru acordarea pensiilor anticipate pentru carieră lungă, un subiect de interes major pentru cetățeni.

„Pensia anticipată se acordă celor care au realizat un stagiu de cotizare mai mare cu cinci ani decât cel prevăzut de lege – adică 39 de ani pentru bărbați și 37 de ani pentru femei. La calcul nu se includ perioadele necontributive, cum ar fi serviciul militar, îngrijirea copilului până la trei ani, studiile la zi sau șomajul”, a precizat aceasta.

Potrivit hotărârii Guvernului, în anul 2025 coeficientul de indexare a prestațiilor sociale este de 10%, aplicat părții din pensie mai mici de 16.100 lei, care reprezintă salariul mediu lunar prognozat pentru acest an.

„Dorim ca oamenii să fie informați, să-și cunoască drepturile și să folosească serviciile electronice disponibile. În felul acesta, evităm cozile, pierderea de timp și asigurăm transparență în procesul de plată”, a mai adăugat Ludmila Dolghi, șefa CNAS Soroca.