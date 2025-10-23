O medalie de aur și patru medalii de bronz au câștigat tinerii luptători soroceni la un turneu din Serbia

De către
OdN
-
0
44

În orașul Kanija din Serbia a avut loc Turneul Internațional dedicat memoriei lui Csaba Frenci la lupte greco-romane. Discipolii Școlii sportive municipale din Soroca au revenit acasă cu cinci distincții – o medalie de aur și patru medalii de bronz.

Astfel, locul I și medalia de aur a fost câștigată de Vadim Țarălungă (categoria de greutate 52 kg., U15). De medalii de bronz s-au învrednicit Ruslan Negru și David Voicu (32 kg., U9), Mihai Cristal (48 kg., U11) și Anton Dumbravă (60 kg., U13). Bravo, luptătorilor! Onoare antrenorilor! (Foto: Serghei TÂMCO, directorul Școlii Sportive Municipale Soroca)

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentNoi detalii despre indemnizații, cardul social și pensia anticipată / GALERIE FOTO
Articolul următorUn nou punct ECO SAVE a fost instalat la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.