O medalie de aur și patru medalii de bronz au câștigat tinerii luptători soroceni la un turneu din Serbia

În orașul Kanija din Serbia a avut loc Turneul Internațional dedicat memoriei lui Csaba Frenci la lupte greco-romane. Discipolii Școlii sportive municipale din Soroca au revenit acasă cu cinci distincții – o medalie de aur și patru medalii de bronz.

Astfel, locul I și medalia de aur a fost câștigată de Vadim Țarălungă (categoria de greutate 52 kg., U15). De medalii de bronz s-au învrednicit Ruslan Negru și David Voicu (32 kg., U9), Mihai Cristal (48 kg., U11) și Anton Dumbravă (60 kg., U13). Bravo, luptătorilor! Onoare antrenorilor! (Foto: Serghei TÂMCO, directorul Școlii Sportive Municipale Soroca)