Ziua Educației sărbătorită la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Profesorul țese lumina viitorului Tradițional, la începutul lui octombrie, este sărbătorită Ziua Educației. În Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, muzica a răsunat de dimineață, iar profesorii erau întâmpinați cu mesaje și urări de bine. Activitatea dedicată cadrelor didactice a fost organizată de diriginții grupelor MA2/1 și MA4/1, Ilie Andronic și Elena Rusu.

Poeziile și cântecele au făcut atmosfera de sărbătoare, iar dansurile au fost realizate în parteneriat cu elevele Colegiului Mihai Eminescu. Directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, a felicitat cadrele didactice, vorbind despre importanța educației, despre eforturile care sunt depune zilnic, despre dăruire și dedicație.

Profesorilor și elevilor, care au participat la diverse concursuri, le-au fost decernate diplome. Consiliul elevilor a mulțumit profesorilor pentru eforturi, lecții de viață și de curs, dorind sănătate, fericire, răbdare și perseverență. În contextul sărbătorii, dar și al anotimpului de afară, grupele colegiului au organizat expoziția tematică: A venit, a venit toamna….

Angela Melnic, profesoară de limbă română


