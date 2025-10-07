Podcast OBSERVATORUL / Igor Focșa: „Pe mulți îi interesează salariile noastre, dar pe foarte puțini îi interesează cât de mult muncim noi pentru a vă aduce apa în case” / VIDEO

La sfârșitul lunii septembrie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică a aprobat ajustarea tarifelor la apă și canalizare în municipiul Soroca. De atunci această temă este cea mai discutată în societate și, pentru a face lumină în această discuție și a afla la mai multe întrebări din prima sursă, invitatul PODCAST-ului OBSERVATORUL a fost chiar domnul Igor Focșa, directorul tehnic ala Regia Apă-Canal Soroca.

Astfel, dacă doriți să aflați cine a fost inițiatorul majorării prețului la apă și canalizare, care a fost prețul inițial solicitat de întreprindere, care este mecanismul de reglementare a prețurilor, dar și a salariilor angajaților întreprinderii sau, dacă sunteți curioși să aflați câți directori are întreprinderea Regia Apă-Canal Soroca vă propunem să vizionați materialul de mai jos. Vizionare plăcută!