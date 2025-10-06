Atenție șoferi: mâine fi va fi redirecționat traficul de pe strada Independenței din municipiul Soroca

Șoferii din Soroca sunt atenționați că marți, 7 octombrie 2025, între orele 10.00 și 13.00, circulația rutieră pe strada Independenței va fi redirecționată. Măsura vine în contextul desfășurării unor activități dedicate Zilei Europene a Mobilității.

Primăria municipiului Soroca a anunțat că traficul va fi deviat pe tronsonul cuprins între sediul instituției și Stadionul Municipal. Evenimentul este organizat de Primăria Soroca, cu sprijinul Guvernului German prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), și are scopul de a promova mobilitatea urbană sustenabilă și alternativele ecologice de transport.

Redirecționarea temporară a circulației este necesară pentru desfășurarea în siguranță a activităților planificate, care se înscriu în calendarul Zilei Europene a Mobilității, o inițiativă internațională ce încurajează transportul prietenos cu mediul și reducerea poluării urbane.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona în intervalul menționat și să utilizeze rute alternative. Evenimentul face parte dintr-un efort mai amplu de sensibilizare a comunității asupra importanței mobilității verzi și a calității vieții urbane.