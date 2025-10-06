Minor de 14 ani implicat într-un furt la magazinul Cleber din Soroca / VIDEO

Un caz de sustragere de mijloace bănești, comis într-un magazin din municipiul Soroca, a fost soluționat de poliție după ce s-a stabilit că persoana implicată este un minor de 14 ani. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate.

Inspectoratul de Poliție Soroca a confirmat că incidentul a fost sesizat în perioada la sfârșitul lunii august. Potrivit informațiilor oficiale, autorul faptei a fost identificat în scurt timp.

„Având în vedere vârsta persoanei implicate și circumstanțele cazului, materialele au fost transmise spre examinare, conform competenței legale, Comisiei pentru problemele minorilor din cadrul autorității publice locale”, a precizat Svetlana Talpă, ofițer de presă al IP Soroca.

Din considerente ce țin de protecția datelor și respectarea drepturilor copilului, poliția nu a oferit detalii suplimentare despre identitatea minorului. Totodată, s-a menționat că prejudiciile cauzate au fost integral restituite. În total este vorba de suma de 2800 lei, bani furați timp de mai multe zile din gențile angajaților. Noroc de camerele de supraveghere care au surprins furturile.

Inspectoratul de Poliție Soroca a subliniat că va continua colaborarea cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și gestionarea eficientă a cazurilor similare. Cazul readuce în atenție importanța măsurilor de educație și supraveghere a minorilor, dar și necesitatea unor acțiuni coordonate între autorități și comunitate pentru a preveni situații care pot afecta atât tinerii, cât și siguranța publică.


