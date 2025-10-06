Un sorocean de 46 de ani a fost depistat la la volanul unui Volkswagen, cu 1,38 mg/l alcool în aerul expirat

În zilele de weekend, polițiștii de patrulare au depistat 60 de persoane în stare de ebrietate. Cele mai mari valori la Drager:

Soroca – un bărbat de 46 de ani, la volanul unui Volkswagen- 1,38 mg/l alcool în aerul expirat;

Bălți – un șofer de 35 de ani, la volanul unui Peugeot- 1,10 mg/l;

Chișinău, str. Voluntarilor – un bărbat de 38 de ani, la volanul unui Lexus- 1,08 mg/l;

Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân – un bărbat de 36 de ani, la volanul unei Honda- 1,03 mg/l;

Strășeni, Codreanca – un bărbat de 24 de ani, la ghidonul unui ATV- 1,03 mg/l;