Un sorocean de 46 de ani a fost depistat la la volanul unui Volkswagen, cu 1,38 mg/l alcool în aerul expirat

De către
OdN
-
0
145
În zilele de weekend, polițiștii de patrulare au depistat 60 de persoane în stare de ebrietate. Cele mai mari valori la Drager: 
 
✔️Soroca – un bărbat de 46 de ani, la volanul unui Volkswagen- 1,38 mg/l alcool în aerul expirat;
✔️Bălți – un șofer de 35 de ani, la volanul unui Peugeot- 1,10 mg/l;
✔️Chișinău, str. Voluntarilor – un bărbat de 38 de ani, la volanul unui Lexus- 1,08 mg/l;
✔️Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân – un bărbat de 36 de ani, la volanul unei Honda- 1,03 mg/l;
✔️Strășeni, Codreanca – un bărbat de 24 de ani, la ghidonul unui ATV- 1,03 mg/l;
✔️Orhei – un bărbat de 37 de ani, cu motocultorul- 1,00 mg/l.
Toate persoanele au fost documentate conform legii.
Poliția reamintește: șofatul sub influența alcoolului reprezintă una dintre cele mai grave abateri de la regulile circulației rutiere și un pericol major pentru viața tuturor participanților la trafic.
Fiți responsabili

Articolul precedentLa Racovăț a explodat o butelie de gaz: O persoană de 81 de ani rănită / GALERIE FOTO
Articolul următorMinor de 14 ani implicat într-un furt la magazinul Cleber din Soroca / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.