Un sorocean de 46 de ani a fost depistat la la volanul unui Volkswagen, cu 1,38 mg/l alcool în aerul expirat

În zilele de weekend, polițiștii de patrulare au depistat 60 de persoane în stare de ebrietate. Cele mai mari valori la Drager:
Soroca – un bărbat de 46 de ani, la volanul unui Volkswagen- 1,38 mg/l alcool în aerul expirat;
Bălți – un șofer de 35 de ani, la volanul unui Peugeot- 1,10 mg/l;
Chișinău, str. Voluntarilor – un bărbat de 38 de ani, la volanul unui Lexus- 1,08 mg/l;
Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân – un bărbat de 36 de ani, la volanul unei Honda- 1,03 mg/l;
Strășeni, Codreanca – un bărbat de 24 de ani, la ghidonul unui ATV- 1,03 mg/l;
Orhei – un bărbat de 37 de ani, cu motocultorul- 1,00 mg/l.
Toate persoanele au fost documentate conform legii.
Poliția reamintește: șofatul sub influența alcoolului reprezintă una dintre cele mai grave abateri de la regulile circulației rutiere și un pericol major pentru viața tuturor participanților la trafic.
Fiți responsabili