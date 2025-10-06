La Racovăț a explodat o butelie de gaz: O persoană de 81 de ani rănită / GALERIE FOTO

Specialiștii atrag atenția că astfel de cazuri nu sunt deloc întâmplătoare și scot în evidență pericolele reale pe care le presupune utilizarea buteliilor de gaz lichefiat în gospodării. În multe locuințe, mai ales din mediul rural, aceste butelii rămân principala sursă pentru gătit. Însă, în lipsa unei utilizări corecte, ele pot deveni surse de risc major.

Scăpările de gaz, supapele defecte, racordurile improvizate sau utilizarea în încăperi neaerisite pot transforma bucătăria într-o zonă de pericol. O simplă scânteie, inclusiv de la aprinderea aragazului – este suficientă pentru a provoca o explozie cu efecte devastatoare.

Deflagrațiile de acest fel pot avea consecințe dramatice: traume severe sau chiar pierderi de vieți omenești, distrugerea locuințelor și bunurilor materiale, izbucnirea incendiilor, dar și un impact psihologic major atât asupra victimelor, cât și asupra comunității.

Pentru a preveni asemenea tragedii, Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de securitate. Printre acestea se numără:

amplasarea buteliilor în exterior, în dulapuri metalice;

oprirea aragazului imediat după gătit;

aprinderea mai întâi a chibritului și abia apoi deschiderea robinetului de gaz;

verificarea constantă a furtunurilor și evitarea utilizării celor defecte.

Totodată, buteliile nu trebuie ținute în apropierea surselor de căldură și nici păstrate în interiorul locuințelor. Este obligatorie folosirea unui reductor de presiune la racordare, iar furtunul nu trebuie trecut prin spatele aragazului.

De asemenea, este interzisă folosirea buteliilor defecte sau alimentarea lor cu alt tip de combustibil decât cel destinat. Buteliile de rezervă trebuie păstrate doar în aer liber, la loc sigur.

Tragedia de la Racovăț reprezintă un nou semnal de alarmă pentru toți cei care folosesc butelii cu gaz în gospodărie. Respectarea normelor de securitate nu este doar o obligație, ci o garanție a vieții și siguranței familiilor noastre.

„Viața are prioritate. Siguranța începe cu fiecare dintre noi”, transmit reprezentanții Direcției Situații Excepționale Soroca, care îndeamnă oamenii să manifeste responsabilitate și să ia toate măsurile preventive pentru a evita tragedii similare.

Ofițer superior al Serviciului Prevenție al DSE mun.Soroca

locotenent-major al s/intern Bruma Mihaela