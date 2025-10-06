Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul aduce la Soroca spectacolul „Cu jăraticul pe buze”

Sâmbătă, 11 octombrie, la ora 15:00, sorocenii sunt invitați la Teatrul „Veniamin Apostol” pentru a fi gazdele trupei Teatrului „B.P. Hasdeu” din Cahul, care va prezenta spectacolul „Cu jăraticul pe buze”, în regia lui Gheorghe Mândru. Evenimentul face parte din Maratonul teatral dedicat memoriei regizorului Veniamin Apostol, desfășurat anual la Soroca.

Spectacolul „Cu jăraticul pe buze” este inspirat din piesa „Nu mai plânge, Păsărilă” de Ion Iachim și din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, aducând pe scenă teme profunde despre viață, moarte, umor și condiția umană.

Criticul literar Tudor Roșca nota că piesa lui Ion Iachim a fost concepută drept „un preludiu al existenței umane, tot ce se întâmplă în ea desfășurându-se între viață și moarte – raport fundamental al tuturor filozofiilor lumii”. Totodată, Mihai Cimpoi observa că „sensul fundamental dramatic al creației crengiene e în intuirea și prezentarea lumii ca teatru”, idee reflectată cu profunzime în această montare scenică.

Prin personaje și situații, „Cu jăraticul pe buze” explorează bucuriile și durerile vieții, oscilând între „agoniile morții și extazul vieții, cu toate vinovățiile și nevinovățiile ei”. Spiritul lui Ion Creangă, „humuleșteanul care și-a asigurat perenitatea prin personajele sale”, este prezent în spectacol prin umor, lirism și forța evocatoare a cuvântului.

Evenimentul este nu doar un prilej de reflecție și emoție, ci și o celebrare a teatrului ca artă vie, care apropie generații și comunități. Organizatorii îi îndeamnă pe soroceni să fie gazde bune și să onoreze prin prezență trupa din Cahul.

Spectacolul va avea loc la sediul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, strada Independenței 73A.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele: 0230 23009 sau 0683 01000.