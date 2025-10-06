La Căinarii Vechi a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe teren proprietate privată.

În cadrul unei razii efectuate în raionul Soroca, inspectorii de mediu au desfășurat verificări privind folosirea și protecția apelor. În localitatea Căinarii Vechi a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe teren proprietate privată, scrie ipm.gov.md.

Persoana responsabilă de inițierea activității a încălcat cerințele ecologice aplicabile construcției și exploatării instalațiilor hidrotehnice. În consecință, asupra acesteia a fost întocmit un proces-verbal de contravenție, conform Codului Contravențional, cu aplicarea unei amenzi.

De asemenea, au fost înaintate prescripții obligatorii pentru respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare, cu scopul de a preveni astfel de activități ilegale și de a proteja resursele acvatice.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește cetățenilor că respectarea normelor ecologice este obligatorie și că nerespectarea acestora atrage sancțiuni contravenționale și obligația de remediere a prejudiciului cauzat mediului.