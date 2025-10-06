Decizia ministrei Ala Nemerenco: Doi copii orfani vor beneficia de 20.000 de lei, care urmează să-i plătească o deputată socialistă, drept prejudiciu moral

Atacurile murdare cu fabule inventate au pornit împotriva mea ca la comandă în ianuarie-februarie 2021, încă pe când eram consilieră la Președinție. Au ținut lanț zi de zi – conferințe de presă ale deputaților socialiști, flash-moburi ale gărzii tinere a PSRM cu placate cu «Врач убийца» de îmi părea ca sunt în anii ‘37, articole denigratoare a unui tip care recent e băgat la răcoare și multe altele cu care nu o să vă obosesc, scrie pe pagina sa de Facebook ministra Sănătății Ala Nemerenco.

I-am acționat în judecată.

A fost nevoie de un întreg ciclu electoral ca să ajung la prima victorie definitivă. Pe 1 octombrie a răsunat sentința irevocabilă a Curții Supreme de Justiție cu referire la recursul Alei Darovanaia, deputat socialist.

Astfel, politiciana războinică pentru care minciuna e armă de luptă, va trebui: – să dezmintă informațiile răspândite într-o conferință de presă similară organizată la parlament; – să șteargă toată postările publicate cu scop de defăimare de pe pagina sa de FB și să publice dezmințirile de rigoare; – să plătească 20 mii de lei prejudiciu moral și să restituie toate cheltuielile de judecată.

Au fost aproape 5 ani de proceduri, ședințe, recursuri, apeluri, etc, dar s-au finalizat cu victorie absolută. Aceasta nu e doar victoria mea, ci a oamenilor care cred în adevăr, care luptă pentru el, a judecătorilor corecți, a unui sistem de justiție în schimbare, a zilei de mâine.

Cei 20 mii lei merg către doi copilași orfani pe care îi crește o doamnă în vârstă cu suflet mare – sper să îi vizitez personal cât mai curând. Au fost patru, dar doi deja au crescut și plecat în lume. Eu continui să locuiesc în același apartament sovietic de zeci și zeci de ani și să tratez oameni.