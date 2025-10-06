VOX: Cine sunt cei mai iubiți dintre profesorii Colegiului „Mihai Eminescu” din orașul Soroca? / VIDEO

Cu prilejul Zilei Lucrătorilor din domeniul Învățământului ne-am propus să-i provocăm pe elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din orașul Soroca să ne spună cine sunt cei mai iubiți profesori în opinia lor și de ce.

Prin aceste păreri, elevii au dorit să aducă un omagiu dascălilor care i-au inspirat, i-au susținut și i-au îndrumat cu răbdare.

Reporter: Nicoleta Tricolici