Și-a omorât mama vitregă cu 6 lovituri de cuțit și a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare

Procuratura Drochia informează despre condamnarea unui bărbat din raionul Drochia pentru omorul mamei sale vitrege, transmite procuratura.md. Prin sentința recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, acesta a fost recunoscut vinovat și condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit învinuirii înainte, în dimineața lui 06 decembrie 2024, inculpatul, în vârstă de 63 de ani, din raionul Drochia, fiind în stare de ebrietate alcoolică, a mers în gospodăria victimei – o femeie de 72 de ani, cu care locuia în vecinătate.

Motivat de conflicte și resentimente față de mama sa vitregă, care în ultima perioadă de timp îl învinuia de mai multe sustrageri din gospodăria sa, i-a aplicat acesteia 6 lovituri cu un obiect ascuțit, dintre care 4 în spate și 2 în cutia toracică, cauzându-i leziuni corporale incompatibile cu viața.

Pe parcursul urmăririi penale și judecării cauzei, inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv.

Sentința nu este definitivă și este susceptibilă de atac la Curtea de Apel Nord.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare