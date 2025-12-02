Un șofer din Soroca a băut „o bere”, a urcat la volan și a provocat un accident

De către
OdN
-
0
256

Un șofer din Soroca a ajuns în fața instanței după ce, la mijlocul lunii noiembrie, a urcat la volan în stare de ebrietate și a tamponat un alt automobil în timpul unei manevre imprudente.

Șoferul a ignorat regula de bază a traficului – nu conduci după ce ai consumat alcool. Testul Drager a indicat 0,25 mg/l alcool în aerul expirat, depășind limita legală permisă. În timpul unei depășiri efectuate chiar pe trecerea pietonală, acesta a lovit un automobil care vira la stânga.

Instanța a dispus aplicarea unei amenzi de 700 u.c. (35.000 de lei) și privarea dreptului de a conduce pentru șase luni. Permisul de conducere rămâne reținut până la expirarea termenului de suspendare.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentCSM a aprobat suspendarea din funcție judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Magistratul a fost implicat recent într-un scandal
Articolul următorMicuții actori au încântat publicul la concertul „Simfonia Toamnei” organizat de Centrul de Creație „Speranța”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.