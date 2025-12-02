Un șofer din Soroca a băut „o bere”, a urcat la volan și a provocat un accident

Un șofer din Soroca a ajuns în fața instanței după ce, la mijlocul lunii noiembrie, a urcat la volan în stare de ebrietate și a tamponat un alt automobil în timpul unei manevre imprudente.

Șoferul a ignorat regula de bază a traficului – nu conduci după ce ai consumat alcool. Testul Drager a indicat 0,25 mg/l alcool în aerul expirat, depășind limita legală permisă. În timpul unei depășiri efectuate chiar pe trecerea pietonală, acesta a lovit un automobil care vira la stânga.

Instanța a dispus aplicarea unei amenzi de 700 u.c. (35.000 de lei) și privarea dreptului de a conduce pentru șase luni. Permisul de conducere rămâne reținut până la expirarea termenului de suspendare.