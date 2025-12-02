CSM a aprobat suspendarea din funcție judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Magistratul a fost implicat recent într-un scandal

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat în ședința din 2 decembrie suspendarea din funcție a unui judecător, transmite zdg.md. Conform unor surse ale Ziarului de Gardă, judecătorul suspendat din funcție este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei magistrați, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier.

„CSM hotărăște: judecătorul învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 prim alin. (1) din Codul penal se suspendă din funcție până la adoptarea hotărârii definitive pe cauza dată. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile (…)”, a declarat președintele CSM, Sergiu Caraman, fără a menționa numele magistratului.

Mai exact, articolul din lege se referă la conducerea mijlocului de transport de către o persoană care are o concentrație de alcool în sânge ce depășește 0,7 g/l sau de vapori de alcool în aerul expirat ce depășește 0,35 mg/l ori care se află în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante și/sau de alte substanțe cu efecte similare.

…Pe 18 noiembrie 2025, CSM a admis cererea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, pentru urmărirea penală a judecătorului.

Incidentul s-a produs în noaptea de 9 octombrie. Potrivit informațiilor preliminare, trei magistrați ai Judecătoriei Soroca, Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici, care ar fi fost în stare de ebrietate, ar fi venit la benzinărie unde s-au luat la ceartă cu unul dintre angajaţi, pe care l-ar fi lovit și îmbrâncit. Mai mult, cei trei ar fi provocat și distrugeri în staţia de alimentare cu carburant.

Pentru a calma spiritele a fost necesară intervenția Poliției. Când oamenii legii au ajuns la fața locului, Ghenadie Tocaiuc s-ar fi urcat în automobil și a încercat să fugă, însă, fiind în stare avansată de ebrietate, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de o bordură. Judecătorul a refuzat testarea cu aparatul Dräger și ar fi încercat să-i intimideze pe polițiști, prezentându-le legitimația de magistrat.

Ulterior, magistratul a cerut să fie dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Rezultatele analizelor au arătat o concentrație mare de alcool în sânge. Automobilul lui a fost ridicat și transportat la o parcare specială. Contactat de TVR MOLDOVA, judecătorul Ghenadie Tocaiuc nu a fost foarte coerent în declarații.

„Ghenadie Tocaiuc: Nu eu am fost la volan. Accident rutier nu a fost, era timp de ploaie, a derapat de pe partea carosabilă a drumului și a trecut peste bordură. Nu vreau să divulg persoana care era la volan. Reporter: Nu ați condus dumneavoastră, dar ați urcat la volan dumneavoastră, ulterior? Ghenadie Tocaiuc: Da. Păi dacă m-ați văzut la volan dar nu eu am condus mijlocul de transport. Reporter: Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat la stația Peco? Erați cu alți doi judecători și ați fi agresat un angajat de acolo. Ghenadie Tocaiuc: Eu nu am agresat pe nimeni”, a declarat judecătorul pentru jurnaliștii TVR Moldova.

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat ulterior că suspiciunile privind cei trei magistrați sunt investigate într-un proces penal. Într-un comunicat de presă, CSM anunța că orice comportament care discreditează imaginea justiției și statutul de judecător este condamnabil.

Cine este Ghenadie Tocaiuc?

Ghenadie Tocaiuc din noiembrie 1999 și până în 2018 a activat în calitate de procuror în procuratura mun.Bălţi, iar în ianuarie 2018 a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Soroca.

În 2010 pe numele lui Tocaiuc, atunci procuror la Procuratura Bălți, a fost intentată o procedură pentru comiterea abaterilor disciplinare și îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. Temei pentru inițierea controlului de serviciu servise petiția lui M. Talmaci, în care se evoca exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu de către procurorul Tocaiuc în procesul urmăririi penale, inițiate de Comisariatul de Poliție (CP) Bălți, pe faptul circulației ilegale de substanțe narcotice, fără scop de înstrăinare, în proporții mari. Atunci el a acuzat un minor că ar fi procurat substanțe narcotice „deși învinuirea în această parte nu se confirma prin nicio probă”, au constatat colegii lui Tocaiuc.

La fel, în luna decembrie 2022, judecătorul Tocaiuc a emis o încheiere prin care Adrian Nichifor a fost eliberat din detenție înainte de termen.

Pe 20 iunie 2011, Judecătoria Ciocana l-a recunoscut pe Adrian Nichifor, om de afaceri din Nisporeni, culpabil de comiterea huliganismului agravat şi omorului intenţionat săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa mai multor persoane, stabilindu-i o pedeapsă de 17 ani închisoare în penitenciar de tip închis.

Acesta fost eliberat înainte de termen pe 20 decembrie, după ce magistrații Judecătoriei Soroca, sediul Central, au admis cererea înaintată de unul dintre avocații acestuia în legătură cu aplicarea amnistiei. Astfel, lui Nichifor i-a fost redusă pedeapsa de închisoare cu 3,5 ani. O încheiere în acest sens a fost pronunțată de Judecătoria Soroca pe 20 decembrie.