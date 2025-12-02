Micuții actori au încântat publicul la concertul „Simfonia Toamnei” organizat de Centrul de Creație „Speranța”

Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța” a găzduit un nou eveniment cultural de excepție — concertul „Simfonia Toamnei”, în cadrul căruia cei mai mici artiști ai cercului „Micul Actor”, grupa I, au urcat pentru prima dată pe scenă cu momentul artistic „Glosa”.

În cadrul concertului organizat de Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța”, cu genericul „Simfonia Toamnei”, micuții de la cercul „Micul Actor”, grupa I, au debutat cu momentul artistic „Glosa”. Elevii fac parte din IP LT „C. Stere”, clasa I-F, având ca învățătoare pe doamna Revenco Natalia, căreia îi mulțumim pentru susținerea constantă a artei și a educației prin cultură.

Conducătoarea cercului „Micul Actor”, care a trăit emoții la fel de intense ca și micii interpreți, a menționat că acest debut reprezintă o amintire prețioasă pentru copii. La pregătirea momentului artistic au contribuit și membrii grupei a II-a, care au oferit îndrumare și susținere colegilor mai mici. Soliștii serii au fost Maistru Maria, Ohoțchi Vlad și Romanciuc Lia.

Programul artistic a continuat cu „Covor Basarabian”, interpretat cu sensibilitate de Mihai Rada, membru al cercului, dar și cu monologul „Frunză de nuc”, după Ion Druță, prezentat de talentata Sofia Deviatâi, din grupa a III-a.

1 de 14

În cadrul evenimentului, conducătoarea cercului a avut și rolul de prezentatoare, semnând totodată scenariul întregului spectacol. Aceasta a adresat mulțumiri echipei pedagogice pentru profesionalism și doamnei director pentru încrederea și sprijinul acordat.

Cercul „Micul Actor”, condus de Ana Tănase, este frecventat în prezent de 42 de copii din mai multe instituții de învățământ, printre care Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Liceul Teoretic „Constantin Stere” și Gimnaziului „Dumitru Matcovschi”.

sursa foto/video:

• Galerie foto: Gîsca Mariana