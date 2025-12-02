„Simfonia Toamnei” – spectacolul care a umplut Centrul „Speranța” de lumină și emoție

Recent, în inima Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța”, toamna și-a deschis brațele într-un spectacol de lumină, culoare și emoție – „Simfonia Toamnei”. Frunzele parcă au dansat odată cu copiii, iar fiecare moment artistic a devenit un petic de aur pe harta amintirilor acestui sfârșit de noiembrie.

Cu palmele tremurând de emoție, dar cu suflete puternice, copiii au cântat, au dansat, au recitat, au interpretat momente teatrale și au adus pe scenă farmecul folclorului. Fiecare gest, fiecare zâmbet, fiecare pas a vorbit despre munca lor neobosită și despre bucuria de a crea.

Directorul centrului, Fornea Olga, a adresat un mesaj cald tuturor celor prezenți, subliniind că acest eveniment este o închinare adusă Toamnei – anotimp al roadelor, al înțelepciunii și al frumosului. Ea a mulțumit părinților, pedagogilor și copiilor care, împreună, au transformat această zi într-o adevărată sărbătoare a sufletului.

În fața publicului, programul artistic s-a desfășurat ca o poveste țesută de vânt: cu voce și vibrație, cu lumină și culoare, cu joc și tradiție.

Echipa care a dat glas și ritm evenimentului:

• Prezentare și scenariu: Tanase Ana – vocea care a ghidat povestea de la un moment la altul.

• Regie sunet: Ruslan Zabolotnîi – arhitectul invizibil al armoniilor care a însoțit fiecare clipă.

Pe scenă au prins viață cercurile centrului, fiecare cu energia și personalitatea sa unică:

• Ansamblul „Bujoreii” – conducător Tatiana Rudei, aducând delicatețe și prospețime.

• Studioul „Media Ton” – conducător Zabolotnîi Ruslan, pulsul sonor al evenimentului.

• Cercul „Actori în devenire” – conducător Renata Țenti, unde emoția se transformă în artă.

• Cercul „Micul Actor” – conducător Tănase Ana, cu scenete pline de curaj și imaginație.

• Ansamblul folcloric „Mugurașii” – conducător Ungurean Sergiu, aducând parfumul satului și straiele tradiției.

• Ansamblul de dans „Dorința” – conducător Angela Andriuta, o explozie de energie și pasiune.

• Cercul ,,DinAmic” – conducător Dorina Zabolotnîi Cernica, mișcări și ritm de neuitat.

Scena a fost îmbrăcată într-un decor miraculos, o lume de poveste creată cu gingășie de Olea Ranga, conducătoarea cercului „Lumea Origami”. Prima expoziție a cucerit privirile prin picturile pe sticlă, lucrări luminoase și pline de vibrație. Fiecare ramă a devenit o fereastră către toamnă: bostani luminați din interior, frunze ruginii, flori solare și personaje delicate, pictate cu migală. Culorile străluceau sub lumina naturală, creând efectul unui vitraliu viu, realizat de elevii cercului ,,Buburuzele “.

Alături, a doua expoziție a adus farmecul lucrărilor handmade:

• figurine croșetate,

• accesoriile din fire colorate,

• păpuși, ursuleți și ornamente tematice,

• creații textile și decoruri delicate,

• bostani realizați manual, mici opere ce au transformat toamna într-o poveste jucăușă, realizate cercul ,,Albina”.

Fiecare obiect a vorbit despre perseverență, imaginație și pasiunea copiilor pentru frumos. Nu a lipsit nici universul delicat creat de cercul „Lumea Origami” – cond. Ranga Olga care a completat expozițiile cu forme elegante din hârtie, compoziții tridimensionale și detalii fine ce au adus un plus de magie decorului de pe hol. Fiecare element a fost așezat cu grijă pentru a întregi atmosfera caldă a evenimentului.

Întregul decor al holului, realizat de Rodica Tui (cercul „Albina”) Anastasia Rusnac (cercul „Buburuzele”), a fost o invitație la contemplație, un spațiu în care toamna a prins formă și culoare în cel mai delicat mod cu putință.

Pentru a păstra fiecare trăire, fiecare luminiță din privirea copiilor, evenimentul a fost surprins cu grijă:

• Cameraman: Stefan Gatcan

• Galerie foto: Gîsca Mariana

La final, toți participanții – copii, profesori, artiști și invitați – s-au adunat pentru o fotografie de grup, o clipă încremenită în timp, purtând în ea bucuria unei zile în care Creația, Arta și Toamna au devenit una.

„Simfonia Toamnei” rămâne, astfel, o filă luminoasă în albumul Centrului „Speranța”, o celebrare a talentului și a frumuseții sufletești a copiilor.