Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu

De către
OdN
-
0
33

 Alexandru Munteanu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare. Întâlnirile se desfășoară de la ora 8, iar ultimii cu care se va întâlni candidatul la funcția de premier sunt reprezentanții fracțiunii PAS, care l-a promovat în fruntea Executivului.

Primii au venit la consultări deputații din fracțiunea Democrația Acasă. La ieșire, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat că nu a primit răspunsuri la întrebările pe care le-a adresat.

„Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova, cu ONG-iști pe post de miniștri, care nu va fi responsabil în fața Parlamentului, ci a Președinției”, a spus Costiuc.

Liderul Partidului Nostru, renato Usatîi, a remarcat că, deși Munteanu a prezentat „un program bine structurat”, ar exista mai multe „vulnerabilități”.

„Lipsesc costurile totale și sursele de finanțare”, a menționat Usatîi.

Fracțiunea Alternativa a calificat discuțiile drept  „constructive”, dar a avut anumite condiții.

„Primarul Chișinăului trebuie să fie membru de Guvern. UTA Găgăuzia trebuie să fie integrată în toate procesele care se întâmplă în țară”, a subliniat Alexandr Stoianoglo.

La finalul consultărilor, fracțiunea Comuniștilor au declarat că nu vor susține în Parlament programul de guvernare și nici pe potențialul prim-ministru, Alexandru Munteanu. Și fracțiunea Socialiștilor a menționat că nu vor susține noua echipă guvernamentală.

Programul de Activitate al Guvernului Munteanu „UE, Pace, Dezvoltare” poate fi consultat aici:  https://shorturl.at/NBOj5


Articolul precedentUn festival pentru cei care au dăruit neamului o voce și un ideal
Articolul următorFost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.