Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare. Întâlnirile se desfășoară de la ora 8, iar ultimii cu care se va întâlni candidatul la funcția de premier sunt reprezentanții fracțiunii PAS, care l-a promovat în fruntea Executivului.

Primii au venit la consultări deputații din fracțiunea Democrația Acasă. La ieșire, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat că nu a primit răspunsuri la întrebările pe care le-a adresat.

„Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova, cu ONG-iști pe post de miniștri, care nu va fi responsabil în fața Parlamentului, ci a Președinției”, a spus Costiuc.

Liderul Partidului Nostru, renato Usatîi, a remarcat că, deși Munteanu a prezentat „un program bine structurat”, ar exista mai multe „vulnerabilități”.

„Lipsesc costurile totale și sursele de finanțare”, a menționat Usatîi.

Fracțiunea Alternativa a calificat discuțiile drept „constructive”, dar a avut anumite condiții.

„Primarul Chișinăului trebuie să fie membru de Guvern. UTA Găgăuzia trebuie să fie integrată în toate procesele care se întâmplă în țară”, a subliniat Alexandr Stoianoglo.

La finalul consultărilor, fracțiunea Comuniștilor au declarat că nu vor susține în Parlament programul de guvernare și nici pe potențialul prim-ministru, Alexandru Munteanu. Și fracțiunea Socialiștilor a menționat că nu vor susține noua echipă guvernamentală.

Programul de Activitate al Guvernului Munteanu „UE, Pace, Dezvoltare” poate fi consultat aici: https://shorturl.at/NBOj5