Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă

Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă.

Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 8 ani, informează procuratura.md

Potrivit acuzării, inculpatul, deținând funcția de ofițer de sector al unui Inspectorat de poliție din Chișinău a pretins și, ulterior, la 01 octombrie 2016, a primit de la un bărbat, mijloace bănești în sumă de 10 000 lei, pentru a mușamaliza o faptă ilegală, legată de deteriorarea unui automobil în curtea unui bloc locativ.

Acesta a avertizat persoana implicată despre posibilitatea pornirii unei cauze penale și a pretins suma „pentru a încheia în favoarea sa situația”.

Ulterior, inculpatul a emis o încheiere prin care a sistat efectuarea controlului pe marginea procedurii demarate pe motiv că „au fost efectuate un șir de măsuri pentru depistarea persoanelor, însă careva informații nu au fost acumulate”. El a pornit un proces contravențional în privința unor persoane necunoscute, deși cunoștea cu certitudine persoana care avea atribuția directă la cazul examinat.

Fiind audiat în cadrul procesului penal, inculpatul nu și-a recunoscut vina.

Sentința este cu drept de apel.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.