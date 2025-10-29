Lecții de viață prin „Jocul valorilor” la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO

Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca au participat la o activitate numită „Jocul valorilor”. Scopul activității a fost de a arăta că valorile nu trebuie doar discutate, ci trăite zi de zi prin fapte și comportamente.

Prin activitatea desfășurată, cadrele didactice au pus accent pe respect, cooperare, responsabilitate și empatie. Profesorii spun că aceste calități stau la baza unei comunități sănătoase și unite. Elevii au fost provocați să reflecteze la ceea ce contează cu adevărat în relațiile dintre oameni și să descopere cum pot aplica aceste valori în viața lor de zi cu zi.

„Activitatea a stimulat reflecția, dialogul și conștientizarea a ceea ce contează cu adevărat în relațiile dintre noi. Pentru că valorile se trăiesc, nu se recită”, au menționat profesorii implicați. Atmosfera a fost una deschisă, caldă și plină de încredere. Participanții au înțeles că adevărata putere a unei echipe vine din colaborare, empatie și responsabilitate.

Prin „Jocul valorilor”, elevii au învățat să aprecieze importanța echilibrului și a comunicării. Activitatea le-a oferit ocazia să se exprime liber, să lucreze în echipă și să vadă cum fiecare gest pozitiv poate face diferența.

Profesorii consideră că asemenea inițiative îi ajută pe tineri să crească în spiritul respectului și al implicării. Ei cred că educația bazată pe valori este cea care formează caractere și pregătește generații responsabile pentru viitor.