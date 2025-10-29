Reparația drumului G39 – situația actuală pe șantier și măsuri planificate

Administrația Națională a Drumurilor informează despre stadiul implementării proiectului de reparație a drumului G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, pe sectorul cuprins între km 0,00 – 9,63. Amintim că, sectorul supus reparației are o lungime de 9,63 km, 2 benzi de circulație și cuprinde 8 podețe tubulare pe drumul principal, informează andsa.md

În prezent, pe șantier sunt în curs de execuție lucrări de construcție a trotuarelor în satele Hârtop și Unchitești, a podețelor, precum și de defrișare a arborilor din zona drumului supus reparației. În ceea ce privește lucrările de construcție a sistemului rutier, acestea sunt temporar suspendate până la adoptarea unei noi soluții tehnice de proiect, care să asigure durabilitatea și siguranța drumului. Administrația Națională a Drumurilor depune toate eforturile pentru reluarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. În condițiile actuale, pentru prevenirea riscurilor în trafic și menținerea siguranței rutiere, pe tronsonul aflat în reparație va fi instituită o schemă modificată de organizare a traficului. Circulația camioanelor va fi restricționată, iar conducătorii auto sunt rugați să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară și să circule cu prudență.

Valoarea contractuală a proiectului este de circa 126 milioane lei, mijloace financiare alocate din Fondul Rutier. Termenul de finalizare planificat este luna octombrie 2026. Proiectul are drept obiectiv modernizarea infrastructurii rutiere din regiune, creșterea siguranței circulației și îmbunătățirea conectivității între localitățile Unchitești, Hârtop și Țipordei, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială a zonei.