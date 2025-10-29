Ziua Internetului, o privire înapoi la primii pași ai sorocenilor în lumea online

Pe 29 octombrie este marcată Ziua Internațională a Internetului, o dată care ne amintește cât de mult a schimbat această invenție viața oamenilor. Internetul este considerat una dintre cele mai importante descoperiri ale omenirii, iar această zi este sărbătorită din anul 2005, la inițiativa Asociației Utilizatorilor de Internet.

Scopul marcării acestei zile este de a atrage atenția asupra posibilităților pe care le oferă noile tehnologii. De la comunicare rapidă până la acces nelimitat la informație, internetul a devenit o parte esențială a vieții moderne.

În Moldova, primii pași spre lumea digitală au fost sprijiniți de Programul de Acces la Internet și Formare Profesională (IATP), finanțat de USAID. Programul, lansat în 1998, oferea acces gratuit la internet și instruiri în mai multe orașe ale țării. Prin el, mii de oameni au învățat să folosească calculatorul și să navigheze pe internet.

La Soroca, unul dintre primii traineri a fost Vasile Baș, pe atunci profesor de informatică la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, astăzi directorul instituției. El își amintește cu entuziasm acea perioadă.

„A fost ceva fantastic pentru noi. Viteza la internet nu era mare, dar lucram cu satisfacție. Nu toată lumea știa să folosească calculatorul, dar proiectul a fost foarte interesant pentru persoane de toate vârstele. Cei mai în vârstă se temeau că ar putea strica ceva, dar erau curioși și dornici să învețe. Cu răbdare, am reușit să-i învăț strictul necesar. Când a apărut internetul, toți erau stresați, dar și curioși să caute informații sau să comunice prin e-mail”, spune Vasile Baș.

El adaugă că apariția internetului a schimbat complet stilul de comunicare și modul de gândire al oamenilor. „Am avut cu toții acces la multă și diversă informație. Viața s-a schimbat vizibil”, afirmă profesorul.

Astăzi, când internetul este parte din rutina zilnică, puțini își mai amintesc cât de mare era uimirea în fața primului e-mail sau a primei pagini web. Ziua Internațională a Internetului ne reamintește cât de repede a evoluat lumea digitală și cât de mult a influențat ea dezvoltarea societății.