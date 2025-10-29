A răpit un automobil de la un service auto din Soroca, dar proprietarul a sunat la 112

Un bărbat din Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis după ce a răpit un automobil aflat la reparație într-un service auto din oraș. Pe lângă pedeapsa penală, el va trebui să achite și despăgubiri în valoare de peste 49.000 de lei proprietarului mașinii.

Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Soroca pe 27 octombrie 2025, inculpatul a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 192¹ alineatul (1) din Codul penal – răpirea mijlocului de transport fără scop de însușire.

Instanța a stabilit că, în seara zilei de 25 octombrie 2024, bărbatul a luat fără permisiune un automobil de model Opel Astra J din curtea unei întreprinderi de reparații auto de pe strada Uzinelor din Soroca. Mașina aparținea unui client care o lăsase pentru reparații la motor. După ce s-a plimbat cu autoturismul prin oraș, inculpatul l-a returnat a doua zi, însă vehiculul prezenta deteriorări la bara de protecție, roata din față și aripa stângă.

Partea vătămată a constatat lipsa mașinii și, ulterior, avariile produse, apelând la poliție pentru clarificarea cazului. Expertiza tehnică a confirmat prejudiciul material de 14.465 de lei, la care s-au adăugat cheltuieli pentru asistență juridică și evaluare, ridicând suma totală la 49.284 de lei.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut vina, declarând că a luat mașina „pentru a merge la magazin”, însă a pierdut controlul asupra vehiculului și a provocat pagubele.

De asemenea, dosarul a inclus un al doilea episod – furtul unor obiecte metalice dintr-un garaj din Soroca, comis împreună cu o altă persoană, între 21 și 24 februarie 2025. În acest caz, procesul penal a fost încetat în baza împăcării părților, potrivit articolului 109 din Codul penal.

Judecătorul a menținut măsura arestului preventiv până la rămânerea definitivă a hotărârii. Termenul executării pedepsei este calculat din data de 27 octombrie 2025, incluzând perioada reținerii și a aflării în arest preventiv. Sentința poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Soroca.