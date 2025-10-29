„UE, pace, Dezvoltare” – Programul de activitate al noului Guvern

Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri, întitulat „UE, pace, dezvoltare”, a fost făcut public de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate, informează moldpres.md

În program este stipulat că Republica Moldova pășește acum într-o etapă de transformare profundă, orientată spre finalizarea procesului de integrare europeană.

„După ani de reforme și consolidare instituțională, misiunea noului Guvern este ca integrarea să ducă, încă înainte de aderarea propriu-zisă, la beneficii concrete pentru oameni – investiții majore pentru o economie competitivă, locuri de muncă bine plătite, servicii publice accesibile și un stat prietenos, care răspunde nevoilor reale ale societății”, este indicat în document.

Potrivit sursei citate, integrarea europeană reprezintă o șansă istorică pentru Republica Moldova de a-și valorifica pe deplin potențialul uman, economic și cultural, iar acest proces trebuie să marcheze trecerea de la promisiuni la rezultate, aducând coerență în politicile de dezvoltare și responsabilitate în utilizarea resurselor.

În Program mai este indicat că „sute și chiar mii de acțiuni urmează a fi întreprinse în acest mandat”, în care „Guvernul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor”.

Pentru a asigura o guvernare eficientă, noul Cabinet de miniștri își propune modernizarea administrației publice la nivel central și local, continuarea procesului de amalgamare a administrației publice locale, modernizarea serviciilor publice, consolidarea securității cibernetice și a infrastructurii IT critice.

În procesul de integrare europeană, priorități vor fi finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind Republica Moldova pentru aderare; modernizarea și europenizarea cadrului juridic și instituțional prin implementarea Programului Național de Aderare 2025–2029, asigurând alinierea la acquis-ul Uniunii Europene și consolidarea capacităților instituționale pentru aplicarea acestuia; consolidarea dialogului politic, instituțional și tehnic cu Uniunea Europeană și cu statele membre, în vederea accelerării integrării și a transferului de expertiză.

„Apartenența la marea familie europeană, o uniune a păcii și prosperității, reprezintă direcția clară și incontestabilă a țării noastre și voința cetățenilor pe care avem obligația să o punem în practică”, indică documentul.

În plan economic, noul Cabinet se va concentra, în special, pe majorarea valorii produselor și serviciilor autohtone exportate până la cel puțin 50% din Produsul Intern Brut și valorificarea planului de creștere de 1,9 miliarde euro prin acțiuni precum: finanțarea a circa 25 mii de întreprinderi prin măsuri de ajutor de stat, stimularea investițiilor de până la 4 miliarde euro, finanțarea proiectelor majore de infrastructură inclusiv 20 parcuri industriale, ecologice și tehnologice, hub-uri logistice, infrastructură de transport.

Totodată, acțiunile Executivului vor fi îndreptate spre creșterea, treptată, a salariului minim până la cel puțin 10 mii lei și a salariului mediu până la cel puțin 25 mii lei, dar și creșterea continuă a pensiilor.

În următorii ani, o prioritate pentru Republica Moldova va fi și interconectarea deplină cu piața energetică a UE, inclusiv prin finalizarea liniilor electrice Chișinău – Vulcănești, construcției liniei electrice Suceava – Bălți, avansarea liniilor electrice Gutinaș – Strășeni și Dnevstrovsk – Bălți.

Autoritățile mai planifică continuarea și dezvoltarea programelor „Satul European” și „Curtea Europeană” cu investiții de cel puțin 9 miliarde lei în comunitățile din întreaga țară; modernizarea a până la 3 mii km de drumuri naționale și regionale; demararea construcției a 4 poduri peste Prut și finalizarea podului Ungheni-Ungheni; modernizarea infrastructurii aeroportuare prin reconstrucția terminalului și reabilitarea pistei Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.

Noul Guvern își mai propune investirea a cel puțin 6 miliarde lei în grădinițe, școli și universități, dublarea burselor pentru elevi și studenți, modernizarea spitalelor, plantarea a până la 60.000 hectare de pădure până în 2029, facilitarea exporturilor pe piața UE pentru agricultorii moldoveni, direcționarea a cel puțin 30% din fondurile destinate agriculturii pentru retehnologizare și procesare.

În domeniul justiției, prioritățile se axează pe finalizarea evaluării extraordinare a integrității judecătorilor și procurorilor până la finele lunii decembrie 2026, îmbunătățirea sistemului de investigare și judecare a cauzelor de corupție, continuarea măsurilor anti-corupție.

„Cetățenii Republicii Moldova așteaptă o justiție care servește legea, nu interesele ilegitime, o justiție în care fiecare persoană, indiferent de poziție, influență sau avere, răspunde în fața acelorași reguli. Supremația legii trebuie să devină fundamentul încrederii dintre stat și societate, iar integritatea actului de justiție – garanția unei democrații funcționale. Totodată, avansarea reformelor în domeniul justiției este decisivă pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pentru consolidarea statului de drept”, este stipulat în program.

O atenție aparte va fi acordată domeniului culturii, priorități în acest sens fiind extinderea programului „Voucher Cultural” pentru tinerii de 16-18 ani și pentru persoanele vârstnice, sporirea măsurilor de protejare, reabilitare și valorificare a patrimoniului cultural și natural, susținerea cinematografiei autohtone, avansarea lucrărilor de construcție și reparație a sediilor Filarmonicii Naționale, Circului din Chișinău și a Centrului Cultural Universul.

Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii Republicii Moldova, este stipulat în noul Program.

„Prin politici coerente și orientate spre oameni, ne asumăm să consolidăm încrederea, să menținem pacea și stabilitatea, precum și să oferim locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului acces la servicii publice de calitate și la oportunități egale. În același timp, vom urmări ca de beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se bucure și cetățenii și companiile din regiunea transnistreană”, relevă documentul.

În același timp, Guvernul de la Chișinău va urmări consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relațiilor cu vecinii, țările membre ale Uniunii Europene și întreg spațiul Euro-Atlantic, precum și regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est și Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice și fortificării securității.

Domeniul apărării conturează priorități precum întărirea rezilienței naționale și a culturii de securitate, prin promovarea spiritului de apărare; creșterea atractivității serviciului militar, prin îmbunătățirea condițiilor de activitate, consolidarea garanțiilor sociale și promovarea unei cariere militare atractive; Integrarea graduală în arhitectura de securitate europeană, folosind armonizarea cadrului normativ, adoptarea standardelor comune și angajarea activă în inițiativele europene din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune.