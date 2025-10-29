Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment

De către

Biroul Parlamentului Uniunii Europene la Chișinău va fi inaugurat săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, transmite ziua.md.

Oficialul european a declarat că Biroul Parlamentului UE la Chișinău reprezintă o structură nouă, prin care Parlamentului European va susține procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va facilita transpunerea legislației europene în legislația națională.