Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment

  Biroul Parlamentului Uniunii Europene la Chișinău va fi inaugurat săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, transmite ziua.md.

Oficialul european a declarat că Biroul Parlamentului UE la Chișinău reprezintă o structură nouă, prin care Parlamentului European va susține procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va facilita transpunerea legislației europene în legislația națională.

 


