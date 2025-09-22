Taximetrist din Soroca, amendat pentru conducere în stare de ebrietate și producerea unui accident

Un bărbat din raionul Soroca a fost găsit vinovat de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și de producerea unui accident rutier, potrivit instanței. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 15 iunie 2025, când șoferul, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit un pilon electric pe traseul G14, în satul Zastînca. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Testarea alcooscopică a arătat o concentrație de alcool de 0,78 mg/l în aerul expirat, depășind limita legală admisă. În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat aplicarea celei mai mici amenzi. Instanța a dispus o amendă de 80.000 de lei și anularea permisului de conducere pentru categoriile „B și B1”.

Potrivit hotărârii, decizia a fost luată ținând cont de faptul că șoferul a comis fapta pentru prima dată, este taximetrist și are un copil minor în întreținere. Pedeapsa complementară de privare a dreptului de a conduce a fost considerată obligatorie, având în vedere pericolul ridicat pentru siguranța circulației rutiere.


