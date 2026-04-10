Două fete din Drochia, de 16 și 18 ani, au agresat fizic o tânără de 20 de ani

   În spațiul online a fost distribuit un video în care este surprins un act de agresiune asupra unei tinere. Informăm că, polițiștii din Drochia au stabilit că incidentul a avut loc în noaptea de 3 spre 4 aprilie curent, în urma unui conflict izbucnit între persoanele implicate.
  Victima este o tânără de 20 de ani, care a fost agresată fizic de alte două fete, de 16 și 18 ani, cunoscute acesteia. A fost pornită o cauză penală pentru huliganism. În continuare, polițiștii și procurorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și finalizarea urmăririi penale într-un termen cât mai restrâns.
❗️Reiterăm apelul către cetățeni să nu distribuie imagini cu caracter violent, care pot afecta demnitatea persoanelor implicate, și să sesizeze imediat poliția în cazul în care sunt martori sau dețin informații relevante despre astfel de cazuri.

OdN
OdN
