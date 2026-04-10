ANSA: recomandări pentru a evita riscul de expunere la boli transmisibile aflate în circulație activă în mai multe state

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) vine cu recomandări pentru a evita riscul de expunere la boli transmisibile aflate în circulație activă în mai multe state, în contextul creșterii mobilității populației în perioada Sărbătorilor de Paști, inclusiv prin călătorii interne și internaționale.

Circulația intensă a persoanelor, aglomerările din spațiile publice și contactul cu populații din zone cu transmitere activă pot favoriza introducerea și răspândirea unor infecții prevenibile prin vaccinare, precum și a unor boli emergente, inclusiv cu potențial epidemic. Conform datelor epidemiologice recente, în Regiunea Europeană sunt raportate focare active de boli transmisibile, după cum urmează:

Letonia – focar activ de rujeolă, fiind înregistrate 42 de cazuri până la 7 aprilie 2026, în contextul unei acoperiri vaccinale sub nivelul necesar pentru asigurarea imunității colective;

– focar activ de rujeolă, cu 76 de cazuri raportate de la începutul anului 2026, dintre care 49 doar în săptămâna epidemiologică 14;

Marea Britanie – focar de boală meningococică invazivă, fiind confirmate 21 de cazuri până la 1 aprilie 2026 și 336 de cazuri de ruejolă confirmate de laborator în perioada 1 ianuarie – 30 martie 2026.

La nivel global, persistă riscuri asociate altor boli transmisibile, inclusiv:

febra dengue și alte boli infecțioase în zonele tropicale și subtropicale cauzate de virusuri transmise prin înțepătura unor insecte;

infecții respiratorii sezoniere, inclusiv în contextul circulației virusurilor gripale și a altor agenți patogeni respiratori.

În acest context, ANSP subliniază importanța adoptării unor măsuri preventive pentru reducerea riscului de îmbolnăvire și limitarea răspândirii bolilor transmisibile.

Recomandări generale pentru populație

Înainte de călătorie:

verificați statutul vaccinal, în special pentru rujeolă și consultați medicul pentru recomandări adaptate destinației;

evitați călătoria în cazul prezenței simptomelor de boală;

informați-vă despre riscurile sanitare specifice țării de destinație.

În timpul călătoriei:

respectați regulile de igienă a mâinilor;

evitați contactul apropiat cu persoane bolnave;

consumați apă sigură și alimente preparate corespunzător;

limitați expunerea în spații aglomerate, în special în zone cu transmitere activă.

După revenire:

adresați-vă medicului de familie în cazul apariției simptomelor precum febră, erupții cutanate, simptome respiratorii, simptome digestive;

informați medicul despre istoricul de călătorie.