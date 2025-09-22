Bătaie cu muzică la o benzinărie din Soroca: patru tineri condamnați pentru huliganism

O noapte care trebuia să se încheie cu muzică s-a transformat într-un scandal violent la o stație de alimentare cu combustibil aflată la ieșirea din municipiul Soroca. În noaptea 19 august 2025, în jurul orei 03:00, un grup de tineri a atacat mai multe persoane, provocând leziuni corporale și panică printre cei prezenți.

Potrivit dosarului penal, totul a pornit după ce un grup de lăutari au fost invitați să cânte la benzinărie, atunci când ce își încheiaseră programul la o terasă din Soroca. În timp ce cântau pentru o companie de prieteni, un alt grup de tineri, aflați în stare de ebrietate, a încercat să-i îndepărteze pe muzicanți și să provoace discuții. Disputa a degenerat rapid într-o bătaie generală.

Agresorii au aplicat victimelor multiple lovituri cu pumnii și picioarele, unele persoane fiind trântite la pământ și rămânând inconștiente. Rapoartele medico-legale au confirmat leziuni de intensitate variată: de la echimoze și plăgi contuzie până la comoție cerebrală.

În fața instanței, cei patru agresori au recunoscut faptele și au declarat că regretă cele întâmplate. Aceștia au admis că incidentul a fost provocat fără motiv real și s-a desfășurat demonstrativ, în fața mai multor persoane.

Judecătoria Soroca a stabilit că tinerii au comis infracțiunea de huliganism agravat, prevăzută de Codul Penal. În sentința pronunțată la 17 septembrie 2025, magistrații au subliniat că agresorii au încălcat grav ordinea publică și au manifestat „o obrăznicie deosebită” prin comportamentul lor.

Instanța a reținut comiterea infracțiunii de huliganism agravat (art. 287 alin. (2) lit. b) Cod Penal). Pedeapsa aplicată: fiecare dintre cei patru a fost condamnat la 2 ani închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă, totodată huliganii au fost amendați cu câte 40.000 lei.