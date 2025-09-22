Promisiunile de gaz ieftin – o nouă minciună electorală, chiar „dacă ne vindem țara rușilor”

În plină campanie electorală, tarifele la gaze au devenit una dintre cele mai populare teme de propagandă. Un candidat la alegerile parlamentare promite un tarif final de 6–8 lei pentru un metru cub de gaz, însă analiza expertului economic Stas Madan arată că o asemenea promisiune este imposibil de realizat, chiar și în scenariul în care gazul ar fi achiziționat gratuit.

Potrivit datelor prezentate de Stas Madan, tariful actual la gaze este format din mai multe componente: Costul gazului natural – cea mai mare parte din tarif, reprezentând aproximativ 60%. În 2025, prețul de achiziție este de 9,38 lei/m³, iar Energocom estimează că pentru sezonul rece va plăti circa 410 euro/1000 m³, echivalentul a 8 lei/m³.

Dar sunt și alte componente: Transportul pe conducte – aproximativ 25 de bani/m³ (2%); Distribuția locală – 4,41 lei/m³ (28%), incluzând rețelele, întreținerea și intervențiile tehnice; Furnizarea și operarea – circa 63 de bani/m³ (4%); Profitul furnizorului – sub 1%, echivalentul a 9 bani/m³; Devieri tarifare – aproximativ 5%, rezultate din diferențele de preț din 2024; TVA – 8%, ceea ce adaugă în prezent 1,24 lei/m³ la factura finală.

„După cum vedeți din tabelul elaborat de mine în baza datelor ANRE, chiar dacă prețul de achiziție al gazului ar fi și GRATIS pentru Moldova, oricum consumatorii ar trebui să achite 5 lei 80 de bani, adică aproape 6 lei pentru un metru cub. Deci, promisiunea de 6 lei este una IMPOSIBIL de realizat”, a subliniat Stas Madan.

Un Blocul electoral susține că va cumpăra gaz din Rusia la 200–300 USD/1000 m³. Însă prețurile de piață depășesc acum 400 euro, iar un astfel de acord ar putea fi obținut doar prin concesii politice majore. „Cu alte cuvinte, să ne vindem țara rușilor”, avertizează expertul, amintind că liderii acestui bloc sunt gata să recunoască datoria istorică de 709 milioane USD, contrar auditului internațional care arată că Republica Moldova nu ar trebui să achite cea mai mare parte a sumei.

Mai mult, chiar și în scenariul unui preț de 250 USD/1000 m³, tariful final pentru consumatori ar fi de circa 10,5 lei/m³ – departe de promisiunea de 6–8 lei. În plus, problema logistică persistă: conducta Turkish Stream, singura rută prin care Gazprom mai livrează gaze Europei, este deja complet rezervată.

Deci, promisiunea electorală politicienilor de pe Bâc „este practic imposibil de realizat”, iar afirmația altui bloc „promovată pe TikTok este o minciună, pentru că și în Republica Moldova în structura prețului la gaz, costul de achiziție al gazului are cea mai mare pondere”, a conchis Madan.

Datele prezentate arată clar că tariful de 6 lei/m³ nu are nicio bază economică și rămâne doar o promisiune electorală. Chiar și cu gaz gratuit, consumatorii ar plăti aproape aceeași sumă, din cauza costurilor inevitabile de transport, distribuție, furnizare și TVA. În joc nu sunt doar facturile oamenilor, ci și independența energetică a Republicii Moldova.