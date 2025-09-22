Rusia, prin „Evrazia”, implicată în manipularea alegerilor din Republica Moldova – investigație NordNews / VIDEO

Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, colegii de la NordNews au publicat o amplă investigație despre modul în care Federația Rusă încearcă să influențeze procesul electoral din Republica Moldova.

Timp de cinci luni, jurnaliștii s-au infiltrat într-o rețea de influență coordonată de ONG-ul „Evrazia”, controlat de Ilan Șor, și au documentat mecanisme de instruire a tinerilor, recrutare pentru acțiuni de teren, „sondaje formatoare” ilegale, propagandă online și finanțări ascunse. Activitățile vizau susținerea unor partide și blocuri electorale prorus, în special Partidul „Moldova Mare”, „Alternativa” și „Patriotic”.

Investigația a arătat că banii erau distribuiți prin metode ocolitoare, inclusiv criptomonede, iar mesajele erau calibrate pentru a manipula percepțiile alegătorilor și pentru a slăbi poziția formațiunilor proeuropene.

În baza probelor oferite autorităților, zece persoane au fost reținute, inclusiv una dintre coordonatoarele activităților. Organele de urmărire penală au deschis dosare privind ingerința externă în procesul electoral.

Detalii complete despre modul de operare al rețelei și persoanele implicate pot fi citite pe pagina NordNews.

Apropo, anterior și Ziarul de Gardă a publicat două investigații la acest subiect.

