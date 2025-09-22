Mobilier școlar din Olanda a fost donat pentru 19 instituții din raionul Soroca / GALERIE FOTO

Un transport umanitar cu peste 1000 de unități de mobilier școlar, donat de Fundația GAiN din Olanda și partenerii locali, a ajuns în raionul Soroca. Astfel 19 instituții de învățământ au primit scaune, bănci, mese și alte dotări în stare foarte bună, menite să îmbunătățească procesul educațional.

La sfârșitul săptămânii trecute lotul de mobilier școlar destinat instituțiilor de învățământ a ajuns la Soroca, fiind expediat spre Republica Moldova de Fundația „Global Aid Network” (GAiN) din Olanda. Beneficiarul oficial este Fundația „Daniel” din Bălți care le-a distribuit în parteneriat cu Rotary Club Soroca.

Conform documentelor însoțitoare, donația include: 512 scaune școlare, 445 bănci școlare, 11 mese, 50 scaune moi, 50 articole de mobilier diverse, 42 mese de birou și 2 dulapuri. În total, 1062 unități de mobilier, cu o valoare estimată la 9.874 euro, au fost repartizate către 19 școli din raion.

Conducerea Direcției Învățământ Soroca este recunoscătoare pentru acest ajutor umanitar. „Mobilierul este în stare foarte bună, trainic și îngrijit. Ținem să mulțumim Fundațiilor „GAiN” din Olanda, „Daniel” și „Rotary Club” Soroca, dar nu în ultimul rând și directoarei Liceului Teoretic „Petru Rareș”, Cristina Prisacari-Ilieș, care ne-a primit în ograda școlii și a organizat personalul auxiliar pentru a ne ajuta la repartizare. Toți directorii care au primit mobilier au venit cu transportul propriu și persoane care au încărcat lucrurile. A fost un lucru de echipă, în 3 ore s-a reușit descărcarea, repartizarea și transportarea către instituții. Mobilierul primit va fi luat la evidență de instituții, instalat în sălile de clasă și va servi la îmbunătățirea condițiilor de studii” ne-a declarat Elena Prodan, șefa interimară a Direcției Învățământ Soroca.

Această donație contribuie direct la modernizarea sălilor de clasă și la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru sute de elevi din raion. Colaborarea dintre fundațiile internaționale și cele locale demonstrează impactul solidarității și al parteneriatelor în sprijinul educației.