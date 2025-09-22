O tânără din Soroca, judecată după ce a refuzat testarea alcooscopică

O tânără din Soroca, a ajuns în fața instanței după ce, în dimineața zilei de 9 iunie 2025, a fost oprită de polițiștii de patrulare pe traseul R-14, în apropierea localității Șeptelici.

Potrivit oamenilor legii, tânăra se afla la volanul unui automobil, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru Republica Moldova. Mai mult, agenții de patrulare au observat că aceasta emana miros de alcool, însă conducătoarea auto a refuzat testarea cu aparatul „Drager” și recoltarea probelor biologice.

Tânăra, și-a recunoscut vina, declarând că se afla în drum spre lecțiile de pregătire pentru bacalaureat și că a intrat în panică în momentul opririi, motiv pentru care a refuzat testul alcooscopic. Ea a cerut să fie sancționată mai blând, cu amendă, și a promis că nu va mai repeta greșeala.


