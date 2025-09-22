Soroca găzduiește Campionatul Municipal de Baschet pentru juniori

Soroca devine în perioada 22–26 septembrie 2025 centrul baschetului juvenil, odată cu desfășurarea Campionatului Municipal la baschet pentru băieți, în sala sportivă a Palatului de Cultură. Evenimentul adună echipe din liceele și gimnaziile orașului, având ca scop atât promovarea sportului, cât și selecția reprezentativei municipiului pentru competițiile naționale.

Competiția, organizată de Primăria municipiului Soroca în colaborare cu Școala Sportivă, reunește echipe de băieți din instituțiile de învățământ local, printre care Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic „A. Pușkin”, Liceul Teoretic „C. Stere”, Liceul Teoretic „P. Rareș” și Gimnaziul „D. Matcovschi”, alături de selecționata Școlii Sportive Soroca.

Turneul se desfășoară după sistemul „cerc”, fiecare echipă urmând să joace mai multe meciuri conform programului stabilit de colegiul arbitrilor. Partidele au loc zilnic de la ora 14:00, începând cu data de 22 septembrie, iar fiecare joc este compus din două reprize a câte 10 minute.

Pentru buna desfășurare a competiției, Primăria Soroca acoperă cheltuielile legate de arbitraj, asistență medicală și suport tehnic. Totodată, pentru încurajarea performanței sportive, sunt prevăzute premii: 2000 de lei pentru locul I, 1500 de lei pentru locul II și 1000 de lei pentru locul III, însoțite de diplome și medalii.

Scopul principal al evenimentului este dezvoltarea și popularizarea jocului de baschet în rândul tinerilor și formarea unei echipe reprezentative a municipiului Soroca, care să participe la liga națională.