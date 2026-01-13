Relațiile dintre stat și mediul de afaceri se simplifică, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții

De către
OdN
-
0
17

Despre aceasta a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform oficialului, obiectivul autorităților este ca toate procedurile legate de deschiderea unei afaceri, raportare, taxe, evidență contabilă, autorizare sau vamă să fie realizate integral online, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții.

De altfel, cel mai recent pachet de debirocratizare a fost aprobat de Guvern și Parlament la sfârșitul anului 2025. Acesta prevede simplificarea procedurilor de eliberare a 26 de acte permisive, reducerea numărului de acte și a condițiilor necesare pentru obținerea acestora, implementarea soluțiilor digitale, extinderea termenului de valabilitate al actelor și reducerea timpului de eliberare.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentÎn raionul Soroca doar 14 medici de familie deservesc circa 50 de mii de locuitori din sate.
Articolul următorAdevărul spus prin poveste. Invitație la teatru pentru copii și părinți
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.