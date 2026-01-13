Relațiile dintre stat și mediul de afaceri se simplifică, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții

Despre aceasta a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform oficialului, obiectivul autorităților este ca toate procedurile legate de deschiderea unei afaceri, raportare, taxe, evidență contabilă, autorizare sau vamă să fie realizate integral online, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții.

De altfel, cel mai recent pachet de debirocratizare a fost aprobat de Guvern și Parlament la sfârșitul anului 2025. Acesta prevede simplificarea procedurilor de eliberare a 26 de acte permisive, reducerea numărului de acte și a condițiilor necesare pentru obținerea acestora, implementarea soluțiilor digitale, extinderea termenului de valabilitate al actelor și reducerea timpului de eliberare.