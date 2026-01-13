Adevărul spus prin poveste. Invitație la teatru pentru copii și părinți

Duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, iubitorii de teatru sunt invitați să petreacă momente speciale alături de cei dragi, la un spectacol dedicat întregii familii. Organizatorii promit o experiență emoționantă, construită în jurul unei povești care vorbește despre căutarea adevărului și frumusețea descoperirii lui prin imaginație și sensibilitate.

Spectacolul se adresează atât copiilor, cât și adulților, oferind celor mici o oportunitate de a „crește mai frumoși” prin artă, iar celor mai în vârstă șansa de a retrăi miracolul copilăriei. Atmosfera caldă și mesajul profund transformă această reprezentație într-un prilej ideal de a petrece timp de calitate în familie.

„Toată lumea este pornită în căutarea adevărului, noi l-am găsit într-o poveste”, transmit organizatorii, invitând publicul să trăiască emoția descoperirii împreună, cu mic, cu mare.

Spectacolul va avea loc la Teatru, situat pe str. Independenței 73 A.

Pentru informații suplimentare, pot fi contactate numerele de telefon: 023 023 009 sau 068 301 000.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să se bucure de o duminică plină de emoție, magie și povești care apropie generațiile.