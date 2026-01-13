Intoxicație cu monoxid de carbon într-o localitate din raionul Soroca

Dorina Cioca
* imagine simbol

Un caz de intoxicație cu monoxid de carbon a fost înregistrat astăzi, într-o localitate din raionul Soroca. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:30, când serviciile de urgență au fost alertate despre o persoană afectată de fum într-o locuință.

La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri din Soroca. În urma verificărilor, salvatorii au constatat că nu s-a produs un incendiu, însă interiorul locuinței era inundat cu fum. Proprietarul casei a fost evacuat imediat în exterior, cu sprijinul echipajului medical sosit la intervenție.

Cercetările efectuate de specialiști au arătat că fumul provenea de la o sobă care prezenta defecțiuni. Gazele arse nu erau evacuate corespunzător, ci ajungeau în interiorul locuinței. Din această cauză, persoana aflată în casă a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon.

Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la Spitalul Raional Soroca pentru investigații și îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oficiale, starea de sănătate a acesteia este stabilă.

Cauza probabilă a incidentului a fost stabilită ca fiind nerespectarea regulilor de siguranță la exploatarea sobelor și a canalelor de evacuare a fumului.

Direcția Situații Excepționale din Soroca atrage atenția asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a surselor de încălzire. Instituția recomandă verificarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum, pentru a preveni cazuri similare, mai ales în sezonul rece.


