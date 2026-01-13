Deficitul de medici, în special de medici de familie, continuă să limiteze accesul populației la servicii medicale, în special în mediul rural. În autonomia găgăuză lipsesc 78 de medici, dintre care 27 în asistența medicală primară, iar în raionul Soroca doar 14 medici de familie deservesc circa 50 de mii de locuitori din sate, transmite moldova1.md

În satul Voloave, raionul Soroca, medicul de familie vine doar miercurea.

„Odată pe săptămână vine, dar un bătrân trebuie să meargă la Parcani ca să se poată consulta la medic. E foarte greu”.

„E foarte greu, trebuie să mergi în oraș dacă aici nu ai nevoie de un radiograf, totul e cu programare. Ar trebui să mai fie un medic, că e foarte greu. Singuri mai cumpărăm medicamente, mai cu ierburi, iaca acum sunt răcită și am așteptat – nici antibiotice nu poți primi fără medicul de familie, e foarte greu”.

Medicul de familie Lilia Procop consultă zilnic aproximativ 30 de pacienți. Unora le acordă ajutor și prin telefon, iar alții primesc vizite la domiciliu. Ea are în grijă 2.200 de pacienți din satele Parcani, Voloave și Redi-Cereșnovăț.

„Este foarte greu să deservesc populația, având 1.500 de persoane la un salariu de medic de familie, când am 2.200, iar satele sunt extinse. Pe timp de iarnă automobilul ajunge foarte greu în sate, drumurile fiind impracticabile”, povestește Lilia Procop.

Ministrul Sănătății susține că criza medicilor a început încă în anii 90, când mulți tineri specialiști plecau în România. Totuși, potrivit oficialului, aceasta s-a diminuat în ultimii cinci ani. Autoritățile au luat anumite măsuri pentru a menține tinerii specialiști acasă, susține Emil Ceban.

„S-au făcut foarte mulți pași pentru a păstra tineretul în țara noastră. Indemnizația tânărului specialist ca să plece în teritoriu a ajuns de la 120 de mii la 250 de mii de lei. Compensarea pentru energie, chirie, transport – astăzi avem 3.000 de persoane care se folosesc de această indemnizație și avem 20-25 de medici care vin din Chișinău și se duc cu transportul propriu, care este compensat, pleacă în raion”, menționează ministrul Sănătății.

În sistemul medical din Republica Moldova lipsesc peste 1.200 de specialiști. Cel mai mare număr de funcții vacante se înregistrează în rândul medicilor de familie – circa 250. Autoritățile speră să acopere o parte din deficit cu absolvenții promoției 2025.

Autor: Angelina CĂLDARE, moldova1.md