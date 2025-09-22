Soroca va găzdui turneul republican de tenis de câmp „Toamna de aur”

Între 3 și 5 octombrie 2025, municipiul Soroca va deveni scena tenisului de câmp din Republica Moldova, odată cu desfășurarea turneului republican „Toamna de aur”, organizat pe terenurile Școlii Sportive din oraș. Evenimentul reunește sportivi din mai multe categorii de vârstă și promite competiții de înalt nivel.

Turneul are ca obiectiv popularizarea tenisului și descoperirea celor mai talentați sportivi din cadrul Școlii Sportive municipale, dar și atragerea copiilor către această disciplină. Potrivit regulamentului, competițiile se vor desfășura în sistem circular, iar pe teren vor intra jucători la categoriile U10, U12, U14 (fete și băieți), precum și seniori.

Tragerea la sorți a participanților este programată pentru 2 octombrie 2025, ora 16:00, iar ceremonia de deschidere oficială va avea loc pe 4 octombrie, la ora 11:00. Organizatorii au anunțat că „Babolat” va fi sponsorul oficial al turneului, oferind suport tehnic și logistic.

Câștigătorii vor fi recompensați cu premii bănești, diplome și medalii, fondul total alocat fiind de 8050 lei. Astfel, premiile pentru fiecare categorie vor fi: 200 lei pentru locul I, 150 lei pentru locul II și 100 lei pentru locul III.

Pentru buna desfășurare a competiției, Primăria Soroca și Școala Sportivă asigură finanțarea cheltuielilor de arbitraj, asistență medicală, decorări și logistică. Arbitru principal al turneului este Mariana Pilihovscaia, iar coordonarea organizatorică este realizată de directorul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori, Serghei Țîmco.